¿Regresaron? Las fotos que comprueban que Facundo Arana y María Susini pasaron la noche juntos

Un nuevo capítulo parece estar escribiéndose en la historia entre Facundo Arana y María Susini. Tras haber confirmado su separación a principios de este año, luego de casi dos décadas de relación, la expareja volvió a mostrarse junta públicamente.

El sorpresivo encuentro tuvo lugar el último viernes trece por la noche, cuando el reconocido actor se presentó con su banda en el bar Ogham Riders de la ciudad de Mar del Plata. Lo que parecía ser un recital más, se transformó en el foco de atención mediática al confirmarse la presencia de la modelo en el lugar.

Las fotos de esa noche fede flowers sobre arana y susini Facundo Arana en un toque. X / Fede Flowers La noticia trascendió rápidamente a través de las redes sociales gracias a una serie de fotografías y videos compartidos por los comunicadores Fede Flowers y Nahuel Saa. En el material, que ya fue verificado por diversos portales de espectáculos, se la puede observar a María Susini ubicada a muy poca distancia del escenario, siguiendo con total atención cada detalle del show musical de su expareja. Este gesto de apoyo incondicional sorprendió a los presentes, considerando el contexto de su reciente distanciamiento.

La velada no terminó con los aplausos del público. Una vez finalizado el concierto, la sorpresa fue aún mayor cuando Arana y Susini decidieron compartir una cena en el mismo establecimiento, acompañados por un grupo de amigos.

susini María Susini, concentrada. X / Fede Flowers Los testigos que se encontraban en el bar aseguraron que el clima entre ellos era sumamente relajado y cordial. Si bien aclararon que no hubo gestos explícitos de romance a la vista de todos, la cercanía y la comodidad entre ambos fue evidente, un detalle que no pasó desapercibido y que alimentó de inmediato las versiones de un posible acercamiento sentimental.