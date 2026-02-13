Se incendió un depósito de la Policía Federal y el video es impactante

Destrozos y alarma por un incendio en un depósito de la Policía Federal de Buenos Aires. Las llamas se propagaron rápidamente desde un vehículo.

Un escenario de llamas y densas columnas de humo negro sorprendió este viernes a los vecinos y transeúntes del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un incendio de grandes proporciones se desató en un depósito perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), movilizando un importante operativo de emergencia para evitar que el fuego alcance zonas residenciales linderas.

Video: el incendio en depósito de la PFA Incendio en depósito de la policía federal

Según las primeras informaciones policiales, el siniestro tuvo su inicio en una playa a cielo abierto ubicada en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y Camino de Sirga. Los peritajes preliminares indican que el fuego comenzó en el interior de un automóvil estacionado en el predio y, debido a las condiciones del lugar, se propagó de forma incontrolable hacia otros rodados y hacia la estructura del depósito judicial.