Se incendió un depósito de la Policía Federal y el video es impactante
Destrozos y alarma por un incendio en un depósito de la Policía Federal de Buenos Aires. Las llamas se propagaron rápidamente desde un vehículo.
Un escenario de llamas y densas columnas de humo negro sorprendió este viernes a los vecinos y transeúntes del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un incendio de grandes proporciones se desató en un depósito perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), movilizando un importante operativo de emergencia para evitar que el fuego alcance zonas residenciales linderas.
Video: el incendio en depósito de la PFA
Según las primeras informaciones policiales, el siniestro tuvo su inicio en una playa a cielo abierto ubicada en la intersección de Avenida Vélez Sarsfield y Camino de Sirga. Los peritajes preliminares indican que el fuego comenzó en el interior de un automóvil estacionado en el predio y, debido a las condiciones del lugar, se propagó de forma incontrolable hacia otros rodados y hacia la estructura del depósito judicial.
En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad, quienes establecieron un perímetro de seguridad mientras intentan contener el avance de las llamas hacia los galpones principales del predio. La columna de humo, visible desde varios kilómetros de distancia y desde distintos puntos del conurbano, generó complicaciones en la visibilidad del tránsito en las arterias cercanas.