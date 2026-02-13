Córdoba le pidió a Nación restituir el fondo compensador para sostener el transporte interurbano

El secretario de Transporte de Córdoba dijo que el corte en el envío de fondos de Nación pone en jaque al sistema interurbano y al Boleto Educativo Gratuito.

Córdoba elevó un reclamo ante la Nación por la interrupción de los aportes destinados al transporte interurbano y al Boleto Educativo Gratuito (BEG).

La Provincia de Córdoba elevó un reclamo ante la Nación por la interrupción de los aportes destinados al transporte interurbano y al Boleto Educativo Gratuito (BEG). El secretario de Transporte, Cristian Sansalone, calificó el escenario como “alarmante” y aseguró que la situación financiera es insostenible.

El funcionario recordó que los fondos nacionales se enviaron hasta diciembre de 2023 y que actualmente solo se mantienen para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Estamos hablando de $2.500 millones mensuales. Ese monto equivale a la mitad del Boleto Educativo”, precisó.

Según explicó, la ley establece que la Provincia cubre el 50% del BEG y el resto queda a cargo de las empresas prestatarias. Sin embargo, ante la falta de transferencias nacionales, el Gobierno provincial está absorbiendo la totalidad del costo. “Hoy lo está sosteniendo completamente la Provincia, pero no está en condiciones de hacerlo por la caída de la recaudación. Las empresas también advierten que no pueden asumir esa carga”, señaló.

Reunión con autoridades de la Nación Sansalone confirmó que Córdoba solicitó una reunión con autoridades nacionales para abordar este tema y otras dificultades del sector. Además, planteó que el reparto actual es desigual: “Es muy injusto para las provincias. Córdoba aporta recursos significativos a la Nación y no hay una devolución acorde”.

En ese marco, dejó una advertencia política: si no se restablecen las compensaciones al transporte del interior, la Provincia de Córdoba podría revisar el pago del impuesto a los combustibles. “Estamos pidiendo justicia federal”, subrayó.