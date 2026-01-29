Tras echar al secretario del Transporte, el Gobierno inició una auditoria y retiene fondos a empresas de colectivos por presunta corrupción

El Gobierno anunció este jueves el inicio de una auditoria en el sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la retención de los subsidios a las empresas de colectivos a las que se le hayan detectado irregularidades.

Esta medida se adopta luego de una reunión con cámaras empresarias y recalcan que será una disposición "transitoria, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido".

El comunicado hace referencia a una denuncia que acusa a la empresa La Nueva Metropol - Grupo Metropol y Sargento Cabral- por haber presentado rendiciones supuestamente fraudulentas de los pasajes cobrados , permitiendo, así, percibir subsidios por encima del registro real.

La denuncia fue presentada por cuatro cámaras empresarias del sector, tales como la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA); la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP); y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

A las pocas horas de conocerse públicamente esa denuncia, el Ejecutivo informó la abrupta renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte, en el medio de una salida por “razones personales”.

Sin embargo, fuentes oficiales de la cartera señalaron a MDZ que su alejamiento se originó por fuertes sospechas internas en torno al rol del mendocino en ese presunto accionar delictivo.

Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte Gobierno

Además de la retención de los subsidios, se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a la realización inmediata de una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo a la empresa denunciada, sino a la totalidad del sistema de transporte.

La auditoría se complementará con informes de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), basados en la información pertinente del sistema de transporte y en fiscalizaciones que se desarrollarán de forma práctica y presencial en las unidades de colectivo. “El objetivo del estudio del sistema es poder implementar correcciones para evitar futuras irregularidades”, consignaron.

“Las medidas, que se implementarán de forma inmediata, se enmarcan dentro de la decisión de avanzar en una auditoría integral de la distribución de los subsidios, manifestada por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, en la reunión que mantuvieron con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, el lunes pasado”, comentaron en el Gobierno.

“El objetivo principal es garantizar que la distribución de compensaciones se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y exactitud en la asignación de los recursos públicos involucrados”, concluyeron.