Banco Nación activa beneficios clave para la semana: transporte, farmacias, viajes y compras grandes

El Banco Nación puso en marcha una nueva edición de “Semana Nación”, con reintegros, descuentos y planes de cuotas para gastos cotidianos. La activación depende del medio de pago: tarjetas del banco o MODO dentro de BNA+.

Las condiciones varían por rubro, día, mínimos y límites. Por eso, conviene ordenar la semana y no comprar a ciegas: un cambio de fecha o de canal puede definir si el beneficio se acredita.

En movilidad, el foco está en el pago sin contacto. Con débito en modalidad contactless, el viaje en subte y colectivo puede quedar cubierto al 100%. Con crédito contactless, la reducción informada llega al 80%. Para colectivos también figura devolución total pagando con QR en BNA+, con un techo de $15 mil y líneas adheridas. En combustible, los viernes se activa 30% de reintegro en YPF, Gulf, Axion, Shell y Puma, con tope mensual de $15 mil.

El capítulo más buscado está en alimentos. Los miércoles hay 30% de reintegro con tarjeta de crédito (Visa o Mastercard), pagando con QR en MODO o BNA+, en Vea, Carrefour, Coto, Disco, Chango Más, Vital, DIA Online y La Coope en Casa. El límite semanal informado es de $12 mil por cliente. Ese mismo día, El Nene ofrece 15% de devolución, con tope mensual de $12,5 mil, compra mínima de $32,5 mil y pago con QR. Vital suma 25% los sábados y domingos con crédito, con máximo mensual de $10 mil.

La Cooperativa Obrera da 20%, con tope de $15 mil por mes y mínimo de $40 mil . Chango+ agrega 20% los lunes, con tope mensual de $20 mil y compra mínima de $50 mil. Para Disco, Vea y Jumbo hay 20% viernes, sábado y domingo, con reintegro máximo de $25 mil y mínimo de $100 mil. En Día se informa 20% viernes y sábado, con tope mensual de $20 mil y mínimo de $25 mil. Para jubilados que cobren en el banco, aparece 5% extra en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto pagando con MODO en BNA+: $5 mil por semana, hasta $20 mil al mes, entre lunes y viernes.

Jubildos supermercado

Farmacias, ocio, viajes y compras grandes

En salud, el grupo Farmacity (Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market!) reintegra 30% si el pago se hace con MODO en modo sin contacto, con tope semanal de $5 mil. También se anuncia 10% en Farmacity con Mastercard crédito o débito, con techo de $2,5 mil, más 3 cuotas también sin interés los lunes en farmacias adheridas. En comida rápida, McDonald’s aplica 30% usando MODO sin contacto con tarjetas Mastercard, con tope mensual de $10 mil. En librerías, Yenny, El Ateneo y Cúspide combinan 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés, con tope de $10 mil por compra.

Para construcción, Easy ofrece 6 o 12 cuotas, todas sin interés, pagando con MODO y BNA+ con Visa/Mastercard. En turismo, hay 6, 9 o 12 cuotas sin interés en agencias adheridas para viajes nacionales con QR de MODO; y 10% de descuento más 6 cuotas sin interés en balnearios, sin tope. En hoteles y hosterías: 10% con 6 cuotas sin interés sin tope, o 9/12 cuotas sin descuento. Alquiler de autos: 6 o 12 cuotas. En parques nacionales se informa 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés, sin tope, con crédito Visa/Mastercard. En Tienda BNA+ hay 12 cuotas sin interés en tecnología y, con Préstamo Nación, 36 cuotas. Además, planes de 3/6/12 cuotas sin interés para International y Gold, y hasta 18 para Platinum y Black.

Para aprovechar, la regla es clara: si el beneficio pide QR, hay que pagar desde MODO en BNA+; si exige contactless, usar esa modalidad. Revisar topes y mínimos evita sorpresas. Anotar días y límites ayuda a repartir compras durante la semana y no desperdiciar el beneficio disponible.