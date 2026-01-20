Presenta:

Sociedad

|

banco nación

Banco Nación activa beneficios clave para la semana: transporte, farmacias, viajes y compras grandes

Banco Nación relanzó Semana Nación con reintegros y financiación en rubros masivos, si se paga con tarjetas del banco o con MODO desde BNA+.

MDZ Sociedad

Estos son los beneficios del Banco Nación para esta semana de enero.

Estos son los beneficios del Banco Nación para esta semana de enero.

El Banco Nación puso en marcha una nueva edición de “Semana Nación”, con reintegros, descuentos y planes de cuotas para gastos cotidianos. La activación depende del medio de pago: tarjetas del banco o MODO dentro de BNA+.

Las condiciones varían por rubro, día, mínimos y límites. Por eso, conviene ordenar la semana y no comprar a ciegas: un cambio de fecha o de canal puede definir si el beneficio se acredita.

Te Podría Interesar

Transporte y combustible

En movilidad, el foco está en el pago sin contacto. Con débito en modalidad contactless, el viaje en subte y colectivo puede quedar cubierto al 100%. Con crédito contactless, la reducción informada llega al 80%. Para colectivos también figura devolución total pagando con QR en BNA+, con un techo de $15 mil y líneas adheridas. En combustible, los viernes se activa 30% de reintegro en YPF, Gulf, Axion, Shell y Puma, con tope mensual de $15 mil.

nafta combustibles estaciones servicio ypf (8).JPG

Supermercados y un plus para jubilados

El capítulo más buscado está en alimentos. Los miércoles hay 30% de reintegro con tarjeta de crédito (Visa o Mastercard), pagando con QR en MODO o BNA+, en Vea, Carrefour, Coto, Disco, Chango Más, Vital, DIA Online y La Coope en Casa. El límite semanal informado es de $12 mil por cliente. Ese mismo día, El Nene ofrece 15% de devolución, con tope mensual de $12,5 mil, compra mínima de $32,5 mil y pago con QR. Vital suma 25% los sábados y domingos con crédito, con máximo mensual de $10 mil.

La Cooperativa Obrera da 20%, con tope de $15 mil por mes y mínimo de $40 mil. Chango+ agrega 20% los lunes, con tope mensual de $20 mil y compra mínima de $50 mil. Para Disco, Vea y Jumbo hay 20% viernes, sábado y domingo, con reintegro máximo de $25 mil y mínimo de $100 mil. En Día se informa 20% viernes y sábado, con tope mensual de $20 mil y mínimo de $25 mil. Para jubilados que cobren en el banco, aparece 5% extra en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto pagando con MODO en BNA+: $5 mil por semana, hasta $20 mil al mes, entre lunes y viernes.

Jubildos supermercado

Farmacias, ocio, viajes y compras grandes

En salud, el grupo Farmacity (Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market!) reintegra 30% si el pago se hace con MODO en modo sin contacto, con tope semanal de $5 mil. También se anuncia 10% en Farmacity con Mastercard crédito o débito, con techo de $2,5 mil, más 3 cuotas también sin interés los lunes en farmacias adheridas. En comida rápida, McDonald’s aplica 30% usando MODO sin contacto con tarjetas Mastercard, con tope mensual de $10 mil. En librerías, Yenny, El Ateneo y Cúspide combinan 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés, con tope de $10 mil por compra.

Para construcción, Easy ofrece 6 o 12 cuotas, todas sin interés, pagando con MODO y BNA+ con Visa/Mastercard. En turismo, hay 6, 9 o 12 cuotas sin interés en agencias adheridas para viajes nacionales con QR de MODO; y 10% de descuento más 6 cuotas sin interés en balnearios, sin tope. En hoteles y hosterías: 10% con 6 cuotas sin interés sin tope, o 9/12 cuotas sin descuento. Alquiler de autos: 6 o 12 cuotas. En parques nacionales se informa 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés, sin tope, con crédito Visa/Mastercard. En Tienda BNA+ hay 12 cuotas sin interés en tecnología y, con Préstamo Nación, 36 cuotas. Además, planes de 3/6/12 cuotas sin interés para International y Gold, y hasta 18 para Platinum y Black.

Para aprovechar, la regla es clara: si el beneficio pide QR, hay que pagar desde MODO en BNA+; si exige contactless, usar esa modalidad. Revisar topes y mínimos evita sorpresas. Anotar días y límites ayuda a repartir compras durante la semana y no desperdiciar el beneficio disponible.

Archivado en

Notas Relacionadas