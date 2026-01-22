Ola de cambios en el Gobierno: ahora designaron a dos nuevos titulares en Trenes Argentinos

Los presidentes salientes, Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura), presentaron su renuncia a dichas compañías y no hay información oficial sobre los motivos.

Por un lado, Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones , empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector. Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional.

Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura , empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. Abogado de profesión, González cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025. En los últimos años también se destacó en su labor como Secretario General en Trenes Argentinos Operaciones. Cuenta también con experiencia previa en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

“Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional”, indicaron oficialmente.

¿Quién es el nuevo secretario de Transporte?

En reemplazo del mendocino Pierrini, asumió como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien tiene “una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector”.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

La gestión de Pierrini se caracterizó por un perfil técnico y de nulo nivel de exposición pública. No se le conocieron entrevistas y, dentro de la información pública que se conoció, se enfocó en un rol vinculado a la firma de resoluciones y medidas vinculadas a la desregulación del sector. Pese al avance de las horas, no se informaron las razones que precipitaron su salida.