Renunció Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera: quién asumirá en la UIF

A un año de su designación, el exfiscal Paul Starc dejó su cargo como titular de la Unidad de Información Financiera ( UIF ) . La desvinculación será formalizada por el Gobierno durante la jornada y se produce tras meses de versiones internas sobre su salida del organismo antilavado. En el esquema interno del oficialismo, Starc era identificado como un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Además de la investigación vinculada al fútbol argentino, a comienzos de este mes la UIF dispuso el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en América Latina. Se trató de una medida inédita en la región, si se tienen en cuenta los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de control financiero.

Durante la gestión de Starc, el Gobierno también avanzó en una modificación relevante del rol institucional del organismo. Mediante el decreto 274/2025 , el Poder Ejecutivo dispuso que la UIF dejara de estar autorizada para actuar como querellante en causas de corrupción y lavado de activos.

La medida implicó cambios tanto en la reglamentación de la ley que creó la UIF como en la Ley de Inteligencia, redefiniendo las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad . La decisión generó impacto en el funcionamiento del sistema de prevención y persecución de delitos económicos.

Paul Starc, de 61 años, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y de la seguridad. A lo largo de su carrera, tuvo participación en los tribunales federales de Comodoro Py y también formó parte del gobierno bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador.

En ese período, se desempeñó como subsecretario de Inteligencia Criminal, cuando el fiscal Carlos Stornelli ocupaba el cargo de ministro de Seguridad. Su paso por esa función quedó vinculado al caso Pomar, ocurrido en 2009, hecho que derivó en fuertes cuestionamientos al accionar investigativo.

Más recientemente, Starc intervino en la causa en la que fue procesado Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, acusado de sustraer monedas de oro. Esa investigación volvió a poner su nombre en el centro de un expediente de alto impacto judicial.

El reemplazo de Paul Starc

El sustituto de Paul Starc será el licenciado Ernesto Gaspari. En el comunicado oficial del Gobierno se dice que Gaspari cuenta con "una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración". En cuanto a la gestión pública se desempeña hoy en día como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En su perfil de LinbkedIn también hace hincapié en su experiencia como "CEO y CFO Holdings y Empresas".