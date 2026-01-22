Qué versiones circulan tras la renuncia de Luis Pierrini a la secretaría de Transporte

El mendocino es un reconocido empresario, titular de Triunfo Seguros, una de las compañías más importantes del sector. Tiene bajo perfil, como lo demostró en su gestión: no dio entrevistas ni se mostró en muchos actos públicos. Pero tiene una impronta marcada e influencia entre políticos y empresarios. Además, ha intervenido en otros negocios, como los medios de comunicación y el fútbol.

A comienzos de mayo del año pasado había reemplazado a Franco Moggeta, quien fue separado del cargo en medio del conflicto que éste tenía con el sector y en vísperas de un paro del transporte. Ahora, Pierrini será cambiado por el arquitecto Fernando Herrmann , quien cuenta con “una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector”, según se informó.

Pierrini reemplazó al cordobés Claudio Mogetta desde el 10 de mayo del 2025. El exfuncionario venía de enfrentar problemas con los gremios de transporte. En ese momento, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de colectivos de 24 horas tras el fracaso de la conciliación obligatoria.

El mendocino tiene experiencia en el rubro seguros, con más de 20 años de trayectoria, y un paso por la política deportiva. En 2023 asumió como vicepresidente segundo de Independiente Rivadavia, cuyo presidente es Daniel Vila.

El nuevo funcionario es hijo de Roberto Pierrini, fundador de Triunfo. Como continuador en la conducción de la empresa, Luis dio su impronta propia desde 2004.

Su llegada al Gobierno nacional se dio también por sus contactos con el ministro de Economía Luis Caputo. Además, es cercano a Petri.

Las versiones que circularon en torno a su renuncia

Hay quienes aseguran que como es parte del equipo económico de Luis Petri, Pierrini fue desplazado con la llegada del exministro de Defensa a la Cámara de Diputados y sus pretensiones de ser candidato a gobernador de Mendoza . Es decir, para estar más en sintonía con ese perfil que necesita Petri y porque el Gobierno nacional busca tener funcionarios puros que le respondan y no estén ligados a otros dirigentes.

También aseguran que era muy allegado al ex titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo quien se fue el 18 de diciembre del año pasado del Gobierno. Y que con su salida, era un hecho que se iría Pierrini.

Pero además, corrió el rumor de que Pierrini no quería quedar asociado a una denuncia de la que no tendría vinculación. Se trata de una acusación de la asociación Arco- que ya ha denunciado al Gobierno por distintos temas- por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional.

Cámaras empresarias habrían advertido en diciembre último de supuestas maniobras para generar más subsidios impulsando un aumento de tramos artificial. La asociación Arco se presentó en la Justicia en los últimos días por este asunto.