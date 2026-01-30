Aumentos de luz: cuánto cuestan las nuevas tarifas de Edenor y Edesur
El Gobierno actualizó las tarifas de luz de Edenor y Edesur, con nuevos valores por consumo y una bonificación del 25% para quienes perciban el subsidio.
El Gobierno dispuso una actualización de las tarifas de luz de Edesur y Edenor a través de las resoluciones 21/2026 y 22/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial. La medida alcanza a la totalidad de los usuarios de ambas distribuidoras.
La normativa incluye además una bonificación del 25% para quienes estén inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) durante 2026, con el objetivo de facilitar la transición hacia el nuevo esquema de subsidios.
Te Podría Interesar
Cuáles son los nuevos valores de Edesur
A partir de esta nueva actualización dispuesta por el Gobierno nacional, se definió cuáles serán los nuevos valores que Edesur cobrará a sus usuarios. Como es habitual, el esquema impacta de manera diferenciada según el nivel de ingresos (segmentación) y el volumen de consumo mensual.
En ese marco, para los usuarios Nivel 1 (altos ingresos) o aquellos que no cuentan con subsidios, los valores se dividen por escalas de consumo:
- Hasta 150 kWh: Cargo fijo de $1.393,73 y cargo variable de $115,29.
- Hasta 400 kWh: El cargo fijo sube a $2.925,47 y el variable a $115,74.
En cuanto a los hogares subsidiados, quienes no superen el consumo base pagarán un cargo variable de $44,46 (manteniendo el fijo de $1.393,73). No obstante, si el consumo excede los 300 kWh mensuales, el excedente se facturará a valor pleno ($115,29).
Los aumentos de Edenor
Por su parte, la distribuidora Edenor mantiene montos similares, aunque con ajustes en sus cargos fijos. Así, los aumentos quedarán de la siguiente manera:
- Altos ingresos (N1): Para consumos de hasta 150 kWh mensuales, el cargo fijo es de $1.414,93 y el variable de $115,28. En tanto, si escala hasta los 400 kWh, el fijo trepa a $3.017,82.
- Usuarios subsidiados: Dentro del tope de 300 kWh, el cargo variable baja a $44,29. Una vez superado ese límite, el excedente se factura al valor vigente para los usuarios de altos ingresos.
Tanto en Edenor como en Edesur, los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro han sido equiparados con el régimen de los hogares subsidiados, manteniendo los valores más bajos del cuadro tarifario actual.
Cómo tramitar el subsidio a la luz
Para acceder a los subsidios en la tarifa de la luz, los usuarios deben inscribirse en el ReSEF. El trámite es gratuito y se realiza de manera online:
- Ingresar a la página web argentina.gob.ar/subsidios.
- Seleccionar la opción "Inscribite al ReSEF".
- Aceptar la declaración jurada.
- Completar el formulario con los datos personales de quien solicita el subsidio.
- Cargar la información del medidor y número de cliente, que figuran en la factura de la luz.
- Informar los ingresos del grupo familiar y la situación patrimonial.
- Enviar el formulario y guardar el comprobante de trámite.
Según aclaró el Gobierno, quienes ya estén inscriptos solo deberán verificar y actualizar sus datos para mantener el beneficio durante 2026.