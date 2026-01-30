Aumentos de luz: cuánto cuestan las nuevas tarifas de Edenor y Edesur

El Gobierno dispuso una actualización de las tarifas de luz de Edesur y Edenor a través de las resoluciones 21/2026 y 22/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial. La medida alcanza a la totalidad de los usuarios de ambas distribuidoras.

La normativa incluye además una bonificación del 25% para quienes estén inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) durante 2026, con el objetivo de facilitar la transición hacia el nuevo esquema de subsidios.

A partir de esta nueva actualización dispuesta por el Gobierno nacional, se definió cuáles serán los nuevos valores que Edesur cobrará a sus usuarios. Como es habitual, el esquema impacta de manera diferenciada según el nivel de ingresos (segmentación) y el volumen de consumo mensual.

En ese marco, para los usuarios Nivel 1 (altos ingresos) o aquellos que no cuentan con subsidios, los valores se dividen por escalas de consumo:

En cuanto a los hogares subsidiados, quienes no superen el consumo base pagarán un cargo variable de $44,46 (manteniendo el fijo de $1.393,73). No obstante, si el consumo excede los 300 kWh mensuales, el excedente se facturará a valor pleno ($115,29).

Los aumentos de Edenor

Por su parte, la distribuidora Edenor mantiene montos similares, aunque con ajustes en sus cargos fijos. Así, los aumentos quedarán de la siguiente manera:

Altos ingresos (N1): Para consumos de hasta 150 kWh mensuales, el cargo fijo es de $1.414,93 y el variable de $115,28. En tanto, si escala hasta los 400 kWh, el fijo trepa a $3.017,82.

Usuarios subsidiados: Dentro del tope de 300 kWh, el cargo variable baja a $44,29. Una vez superado ese límite, el excedente se factura al valor vigente para los usuarios de altos ingresos.

Tanto en Edenor como en Edesur, los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro han sido equiparados con el régimen de los hogares subsidiados, manteniendo los valores más bajos del cuadro tarifario actual.

Cómo tramitar el subsidio a la luz

Para acceder a los subsidios en la tarifa de la luz, los usuarios deben inscribirse en el ReSEF. El trámite es gratuito y se realiza de manera online:

Ingresar a la página web argentina.gob.ar/subsidios.

Seleccionar la opción "Inscribite al ReSEF".

Aceptar la declaración jurada.

Completar el formulario con los datos personales de quien solicita el subsidio.

Cargar la información del medidor y número de cliente, que figuran en la factura de la luz.

Informar los ingresos del grupo familiar y la situación patrimonial.

Enviar el formulario y guardar el comprobante de trámite.

Según aclaró el Gobierno, quienes ya estén inscriptos solo deberán verificar y actualizar sus datos para mantener el beneficio durante 2026.