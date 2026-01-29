Aumentos de las prepagas: qué dice el fallo que frenó subas de hasta 100% en Mendoza

Los aumentos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga volvieron a quedar en el centro del debate público tras el reciente fallo de la Cámara Federal de Mendoza que confirmó el freno a subas desmedidas para un grupo reducido de afiliados. Sin embargo, la medida no tiene alcance general y sólo beneficia a quienes judicializaron su situación.

“Es un fallo que es aplicado a las personas que interpusieron la acción, la medida”, explicó la abogada especialista en Derecho a la Salud, Miriam Medina , en diálogo con MDZ Radio . No obstante, consideró que “no deja de ser una buena noticia ya que los aumentos de las prepagas están siendo continuos”.

Medina contextualizó la situación en el marco normativo vigente y señaló que “está vigente el decreto 70/23, dictado en diciembre de 2023 cuando asumió el presidente Milei, que liberó el precio de las prepagas”. En ese escenario, remarcó que “ la única forma de evitar los aumentos desmedidos es ir a la justicia y plantear la inconstitucionalidad ”.

El fallo conocido esta semana alcanza a alrededor de 100 afiliados mendocinos que iniciaron reclamos judiciales desde 2023. “Este fallo que salió en Mendoza beneficia a quienes interpusieron la medida, a quienes plantearon la inconstitucionalidad. No es para todo el país, no es para todas las prepagas”, aclaró la abogada. Aun así, destacó su valor como antecedente judicial: “Uno puede citar ese antecedente en la justicia y tomarlo de ejemplo, de base para los futuros reclamos”.

Según Medina, la situación de los usuarios del sistema privado de salud es crítica. “Los aumentos no paran, son indiscriminados, hay una cantidad de aumentos terribles en todas las prepagas. Mes a mes nos llegan las notificaciones de aumento”, advirtió. En algunos casos, se registraron subas que oscilaron entre el 50% y el 100%.

Ante las consultas sobre cómo proceder frente a incrementos considerados excesivos, la especialista explicó que “podrían comenzar con el reclamo de manera particular” y que, si no cuentan con recursos para contratar un abogado, “podrían hacerlo en la Superintendencia del Servicio de Salud, que es gratis”. Si bien fue cauta respecto de su eficacia, sostuvo que “sirve ese antecedente para denunciar”.

Medina recomendó además realizar reclamos formales ante las propias empresas: “Podrían hacer los reclamos por correo electrónico a los correos oficiales de las prepagas”, y subrayó la importancia de dejar constancia escrita. “Siempre les pido a todos los afiliados que lo hagan por escrito, porque es una manera de tener una prueba de los reclamos”.

Finalmente, fue contundente al diferenciar los aumentos autorizados de los abusivos: “Si es un aumento desmedido y que no respeta el porcentaje autorizado de aumento, tienen que hacer la denuncia, porque este fallo no los va a favorecer si no hacen el reclamo, si no judicializan”.