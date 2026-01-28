La Justicia frenó el aumento de las cuotas de las prepagas, ¿cuándo podés reclamar?

La Cámara Federal de Mendoza confirmó el freno al aumento de las cuotas de las prepagas de unos 100 afiliados. Cómo hacer el reclamo.

La Justicia Federal ratificó el freno al aumento de las cuotas de las prepagas de unos 100 afiliados mendocinos que comenzaron el reclamo en 2023. En ese momento, algunas personas sufrieron aumentos desmedidos que superaron el 100 por ciento en un mes.

cirugía, médicos, profesionales de la salud, clínica, medicina, operación La Justica ordenó retrotraer las cuotas de las prepagas a los valores de diciembre de 2023. Shutterstock El freno a las prepagas En Mendoza, el reclamo de los afiliados por el incremento desmedido de las cuotas de las prepagas comenzó en diciembre de 2023 cuando el Gobierno Nacional desreguló la actividad. “Cada uno reclamó de manera individual cuando se dictó el DNU 70/23 y se dejaron de lado las facultades que tenía la Superintendencia de Servicio de Salud como organismo de control. Desde ese momento, las empresas fijaron los valores que les parecieron de las cuotas de afiliación”, explicó la abogada Laura Cannizzaro a Radio MDZ.

“De un mes al otro hubo afiliados que tuvieron aumentos del 100 por ciento y así sucesivamente con el transcurso de los meses. Ahí interpusimos las primeras acciones de amparo que las planteamos con una medida cautelar para detener esos incrementos y retrotraer el valor a diciembre del 2023 que era el momento donde todavía había un índice de permitido y controlado de aumento”, agregó la letrada de Aguinaga Abogados.

prepaga prepagas medicina camillas stryker hospitales (20).jpg La Cámara Federal de Mendoza ratificó el freno que había puesto la Justicia en primera instancia. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo cambia la cuota de la prepaga Esos 100 amparos consiguieron un fallo favorable en primera instancia que fue ratificado en los últimos días por la Cámara Federal de Mendoza.

La Justicia determinó que el DNU 70/23 es inconstitucional y obligó a las prepagas a retrotraer los valores de las cuotas a los valores de diciembre de 2023. Desde ese momento en adelante, los aumentos de las cuotas se deben calcular en base al IPC.