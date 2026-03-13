El Gobierno dio de baja a 10 prepagas: cuáles son y los motivos
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó a 10 prepagas este viernes. El listado completo y los nombres.
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó este viernes del registro oficial a 10 entidades de medicina prepaga que no presentaban actividad operativa ni administrativa con lo cual se busca depurar y el actualizar el listado de prestadores. El listado completo de las prepagas.
De esta forma, ya suman 162 compañías las que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
El motivo es el incumplimiento la Ley N° 26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura.
Cuáles son las empresas prepagas que se dieron de baja
Las prepagas que fueron dadas de baja son diez en total y los nombres se dieron a conocer en las últimas horas. Ellas son:
- And the Yellow Too S.A.
- Asociación Española de Socorros Mutuos – Villa Constitución
- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
- Círculo Médico de Bragado
- Círculo Médico de San Luis
- ECSA Salud
- Mutual Odontológica Argentina
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.
- Protección Médica SRL.