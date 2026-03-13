El Gobierno dio de baja a 10 prepagas: cuáles son y los motivos

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó a 10 prepagas este viernes. El listado completo y los nombres.

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó este viernes del registro oficial a 10 entidades de medicina prepaga que no presentaban actividad operativa ni administrativa con lo cual se busca depurar y el actualizar el listado de prestadores. El listado completo de las prepagas.

De esta forma, ya suman 162 compañías las que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

El motivo es el incumplimiento la Ley N° 26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura.

medicina prepaga medico consultorio consulta (tres) Prepagas. Alf Ponce Mercado / MDZ Cuáles son las empresas prepagas que se dieron de baja Las prepagas que fueron dadas de baja son diez en total y los nombres se dieron a conocer en las últimas horas. Ellas son: