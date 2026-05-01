Día del Trabajador: cómo funciona el comercio y el transporte este viernes

Como ocurre cada año, la jornada impacta en el funcionamiento habitual de distintos servicios, que verán reducida o modificada su atención. Transporte, bancos, administración pública y comercios operarán con esquemas especiales.

A diferencia de lo que ocurre durante otros feriados, este viernes no habrá actividad comercial en Mendoza. Así lo confirmó la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), junto con el Centro de Empleado de Comercio (CEC).

El comercio permanecerá cerrado este viernes por el Día del Trabajador.

El cese de actividades alcanza a locales comerciales minoristas, centros comerciales y supermercados. La atención se retomará con normalidad el día sábado.

Transporte público, bancos y servicios esenciales

En el caso del transporte público, desde la Secretaría de Transporte de Mendoza comunicaron que este viernes los colectivos circularán con frecuencia de día feriado. Para conocer los horarios de los recorridos, se puede utilizar la aplicación Mendotran.

Tanto los bancos como la administración pública no operarán este viernes. Las entidades bancarias no tendrán actividad, pero se podrán realizar operaciones en los cajeros automáticos y a través de canales digitales.

En cuanto a los servicios esenciales, hospitales y centros de salud funcionarán con guardias mínimas para la atención de urgencias.