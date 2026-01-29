San Rafael: las siete empresas que buscan quedarse con la ampliación de la cárcel de El Cerrito

El Gobierno de la provincia de Mendoza anunció este jueves la apertura de sobres para avanzar con la ampliación de la cárcel "El Cerrito", ubicada en San Rafael , y son siete las empresas en carrera para quedarse con la licitación.

Se trata de una inversión de más de $16 mil millones, en un proyecto de construcción de 7 mil metros cuadrados y que permitirá incorporar 192 plazas al espacio. Por esto, el Ejecutivo asegura que la iniciativa generará que la Unidad X se transforme en un "complejo penitenciario integral".

La obra tiene un presupuesto oficial de $16.799.842.000 y apunta a triplicar la superficie cubierta actual del establecimiento para fortalecer las condiciones de seguridad y habitabilidad.

La siete empresas que pugnarán por ganar la licitación son Stornini SA, Constructora Horizonte SA-OHA Construcciones SRL (UT), Astoria Construcciones Civiles SA, Universo SA, Agrocon SRL, Mecall SRL y Corporación del Sur SA-Laugero Construcciones (UT).

El proyecto se desarrollará sobre un área de 21.420 metros cuadrados dentro del predio de la Colonia Penal Sixto Segura, ubicado en San Rafael, lo que permitirá duplicar la superficie actualmente en funcionamiento. La propuesta contempla una extensión hacia el oeste, lo que replicará de manera simétrica las construcciones existentes y "favorecerá una integración operativa entre los distintos sectores".

La distribución en dos alas separadas responde a la necesidad de "optimizar el control y la organización interna" en esa cárcel, según se informó desde el Gobierno.

En cuanto a la seguridad perimetral, se ejecutará un cerramiento de hormigón de 7,20 metros de altura, al que se sumarán nuevas garitas de vigilancia con visual completa del perímetro y del área deportiva. A su vez, el plan incluye la creación de nuevas dependencias para la Dirección y la Regional, la ampliación del sector destinado a visitas y la incorporación de un espacio exclusivo para encuentros íntimos.