El Gobierno salió a desmentir un desborde en el arroyo El Tigre y versiones de contaminación

El Gobierno de Mendoza salió a desmentir un presunto desborde del arroyo El Tigre en el marco de las crecidas por la tormenta que afectó a San Rafael en las últimas horas. También un supuesto desborde en los reservorios del complejo Sierra Pintada. Todo esto luego de que se difundieran versiones de contaminación en el agua potable.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Energía y Ambiente , en conjunto con el Departamento General de Irrigación , informaron que no se produjeron tales desbordes del arroyo El Tigre "ni de ninguno de los reservorios" del complejo Sierra Pintada.

Señalaron que este domingo, personal del ministerio realizó una inspección en el complejo, "constatándose bajos niveles de agua en los reservorios y el normal funcionamiento de las obras de contención", señalaron. Advirtieron además que tampoco se evidenciaron "desbordes ni situaciones de riesgo". .

Además, informaron que desde el ministerio están en comunicación con Irrigación, cuyo personal les había confirmado la misma novedad en los reservorios.

Asimismo, señalaron que "de manera preventiva" han realizado maniobras para disminuir los niveles de la Represa II, la cual cumple la función de contener las escorrentías pluviales internas del complejo, para evitar que afecten posibles nuevas tormentas durante la jornada.

sierra pintada hidraulica 2

A su vez, advirtieron que continúa "de manera sistematizada" la toma de muestras durante las crecientes del río Diamante, así como del agua que ingresa al sistema de distribución.

También comunicaron que el Ministerio dispuso una guardia de contingencia, con el objetivo de "realizar inspecciones de control" en el complejo ante eventos hidrometeorológicos extraordinarios, realizando un monitoreo "permanente" de la situación y aplicando las medidas preventivas necesarias.

sierra pintada hidraulica 4

Todo surgió a partir de videos de usuarios y organizaciones que denunciaron una supuesta contaminación del agua a raíz de un eventual contacto de la misma con la planta de uranio. El Gobierno lo quiso descartar de plano y por eso el ministro de Gobierno, Natalio Mema, se expresó en duros términos contra las versiones y amenazó con denuncias penales.

En un posteo en sus redes sociales, advirtió: "Atemorizar a la población tiene consecuencias jurídicas. Difundir que no se puede tomar agua de la red domiciliaria por contaminación, en el marco de una tormenta torrencial, es un delito. Vamos a denunciar penalmente a quienes infunden temor en la población con falsas noticias sobre los servicios básicos. No vamos a permitir que un grupo de personas con intereses políticos y económicos alteren la tranquilidad de los mendocinos".