Agua potable para San Rafael: oficializaron la instalación de una planta en El Nihuil

El predio está ubicado en Valle Grande, El Nihuil, y será destinado a una nueva planta potabilizadora.

El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles la afectación de un terreno provincial para la construcción de una planta potabilizadora en el sur de la provincia. La medida fue dispuesta a través del Decreto Nº 113, publicado en el Boletín Oficial, y busca fortalecer el servicio de agua potable en la cuenca del río Atuel, en el departamento de San Rafael.

Según establece la norma, se destinarán 15.800 metros cuadrados ubicados en Ruta Provincial Nº 173 s/n°, en Valle Grande, El Nihuil, con el objetivo de emplazar una planta potabilizadora compacta que permitirá mejorar el abastecimiento en la zona. El predio pertenece a la Provincia y su afectación no implica transferencia de dominio, sino un cambio de destino para un uso específico de interés público.

La iniciativa fue impulsada por Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAM S.A.P.E.M.), que solicitó formalmente el uso del inmueble para reforzar un servicio considerado esencial, como lo es el acceso al agua potable, especialmente en áreas de crecimiento poblacional.

Agua potable para el sur mendocino De acuerdo con lo informado en el decreto, la nueva infraestructura beneficiará inicialmente a unos 3.500 habitantes, equivalentes a unas 280 conexiones domiciliarias, y se prevé que pueda acompañar un crecimiento poblacional de hasta el 100%, alcanzando a cerca de 7.000 vecinos.

La medida cuenta con respaldo técnico y autorización previa del Departamento General de Irrigación, además de dictamen favorable de los organismos competentes. Con esta decisión, el Ejecutivo provincial busca garantizar un suministro regular, continuo y eficiente de agua potable en una zona estratégica del sur mendocino.