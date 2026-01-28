Elecciones: el Gobierno salió a mostrar gestión en dos departamentos

La campaña para las elecciones desdobladas del 22 de febrero ya inició y, este miércoles, el Gobierno de la provincia de Mendoza aceleró con la muestra de una serie de tareas de gestión en dos de los departamentos que tendrán comicios durante esa jornada.

Las actividades se impulsaron en Luján de Cuyo , en donde el radicalismo va aliado al oficialismo, y en San Rafael , que tendrá además una votación especial de constitucionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica de esa comuna.

Al municipio conducido por Esteban Allasino fue el propio gobernador Alfredo Cornejo para presentar " obras estratégicas de saneamiento y energía que benefician a vecinos " de esa localidad.

Se trata de la obra del sistema cloacal integral Costa Flores - Perdriel y la firma de un convenio para desarrollar un nuevo parque solar fotovoltaico, con el que se busca mejorar la eficiencia de Aguas Luján y reducir los cotos operativos.

Con presencia en Luján de Cuyo y San Rafael, el Gobierno mendocino apuntala las elecciones desdobladas del 22 de febrero.

En San Rafael, en tanto, hubo visita de autoridades al paraje Los Coroneles para coordinar acciones de asistencia a los vecinos afectados por las últimas tormentas. Asimismo, se informó que continúan tareas de refacción de escuelas, pero se puntualizó sobre los avances en cuatro colegios de ese departamento.

Elecciones municipales: el cronograma

Este 28 de enero se oficializó el comienzo de la publicidad gráfica y en vía pública para las elecciones en Luján de Cuyo, San Rafael, Maipú, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia. El 6 de febrero se terminará el plazo para inaugurar obras.

Posteriormente, la publicidad audiovisual arrancará el 7 de ese mes, y el 20 a las 8 comenzará la veda para las elecciones del domingo 22.

En casi todos los departamentos el Gobierno va "de punto", ya que es oposición en cinco de las seis localidades que eligen concejales. La excepción es Luján de Cuyo, ya que a fines de diciembre se concretó el regreso del PRO a Cambia Mendoza, esta vez en alianza junto a La Libertad Avanza.