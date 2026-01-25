La repetición de la Vendimia de San Rafael fue reprogramada por el pronóstico de tormentas

El evento iba a celebrarse esta noche en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz, con la participación de Los Nocheros. Cuándo se hará.

La Municipalidad de San Rafael suspendió la celebración de la segunda noche de su Fiesta Departamental de la Vendimia. La primera repetición que iba a celebrarse este domingo por la noche con la participación estelar de Los Nocheros, finalmente fue reprogramada para este lunes 26.

En un comunicado oficial emitido por la Municipalidad señalaron que "ante la presencia de tormentas, el pronóstico de continuidad de condiciones climáticas adversas, y priorizando la seguridad del público, artistas y equipos de trabajo" se tomó la decisión de reprogramar la repetición del acto y el show de la banda folklórica.

La reprogramación será respetando los horarios previstos. El evento a celebrarse en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz comenzará con la apertura de puertas para el público a las 19.30, una previa que comenzará a las 20 con shows de La Tregua, Franco Luciani y Los Trovadores de Cuyo. Posteriormente el acto y el show de cierre.

"La decisión se adopta de manera preventiva, atendiendo a las recomendaciones de los organismos competentes. Agradecemos la comprensión de la comunidad y de quienes acompañan esta celebración tan importante para San Rafael", concluyeron.

La Vendimia de San Rafael En la noche de este sábado se llevó a cabo el acto central de la Vendimia llamada "Tierra de Sueños", con la dirección de Marcelo Guajardo, 200 artistas en escena y la participación estelar de Hernán Piquín, junto a integrantes del Ballet Nacional.