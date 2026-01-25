Azul Micaela Antolinez es la nueva reina de San Rafael
San Rafael celebró su Vendimia con más de 200 artistas, Hernán Piquín y una historia que homenajeó a su tierra. Conocé a las nuevas representantes en la nota.
La Vendimia de San Rafael, con su “Tierra de Sueños”, se despidió dejando la sensación de haber sido mucho más que una fiesta. En el Teatro Griego Chacho Santa Cruz, fueron coronadas Azul Micaela Antolinez de El Nihuil como la nueva Reina Departamental; Julieta Abigail Romero de Las Paredes como Embajadora de la Ganadería de San Rafael; y Lourdes Valentina Fenoy Guizzardi de Real del Padre como Reina de la Melezca, concluyendo así con una noche de tradición e identidad.
Del 17 al 26 de enero, el departamento desplegó una agenda intensa que permitió vivir la Vendimia a pleno, con propuestas pensadas tanto para sanrafaelinos como para quienes llegan atraídos por el vino y la cultura. Todo comenzó en el Parque de los Jóvenes con la Vendimia Federal, durante el sábado 17 y el domingo 18, desde las 20.30. Allí, los 18 distritos mostraron su identidad productiva y geográfica en stands propios, acompañados por sus soberanas distritales.
La semana avanzó y el jueves 22 trajo la Pisada de la Uva. En la Usina del Paseo Rawson, y tras el éxito de la edición anterior, el público volvió a reencontrarse con ese proceso ancestral de extracción del mosto, tan representativo de la identidad mendocina.
Tierra de Sueños: la Fiesta de San Rafael
El punto culminante llegó el sábado 24 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia. “Tierra de Sueños” tomó forma en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz con una puesta imponente que destacó la relevancia de San Rafael dentro del mapa vendimial nacional. La previa comenzó a las 20, con la apertura de puertas a las 19, y el acto central arrancó a las 23, una hora después debido al mal tiempo, en un clima festivo que incluyó música y espectáculos. Tras el show artístico, llegó el momento más esperado: la elección de la nueva Representante Departamental, sucesora de Sofía Zingaretti.
En escena participaron más de 200 artistas, entre bailarines y artistas sanrafaelinos, junto a la presencia estelar de Hernán Piquín, quien no solo brilló como intérprete en un cuadro central de baile, sino que también se desempeñó como coreógrafo de la fiesta. La música en vivo estuvo a cargo de la Orquesta Municipal, acompañada por invitados especiales como Vanina Fernández, José Muñoz y Maciel Heredia.
La sinopsis de “Tierra de Sueños” atravesó toda la puesta con un relato claro. Fue una historia sobre el origen y la identidad de San Rafael, nacida del esfuerzo colectivo, de la alianza entre el hombre y la tierra, y de la transformación del desierto en paraíso. Celebró la mezcla de raíces, el trabajo, el agua, la vid y el canto como pilares de un pueblo que construyó su destino día a día. “Tierra de Sueños es un homenaje a lo que nos legaron nuestros abuelos y nuestros padres”, resumió el Director de Cultura, Marcelo Guajardo, en una frase que condensó el espíritu del espectáculo.
La fiesta continúa el domingo 26 con la repetición del acto central y un cierre musical que funcionará como verdadero broche de oro. El Teatro Griego vuelve a abrir sus puertas a las 19.30, con una previa desde las 20 que incluye los shows de La Tregua, Franco Luciani y Los Trovadores de Cuyo. Tras revivir “Tierra de Sueños”, el escenario se encenderá con la presentación de Los Nocheros, que coronarán la noche con canciones que ya forman parte del cancionero popular argentino.
El lunes 26, la Vendimia sumará una innovación que marcará un nuevo capítulo y se trata del Sunset de Vendimia. En el Chacho Santa Cruz, el atardecer se convertirá en protagonista y propondrá otra forma de habitar la fiesta, pensada para disfrutar el paisaje y la música.