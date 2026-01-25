Azul Micaela Antolinez es la nueva reina de San Rafael

San Rafael celebró su Vendimia con más de 200 artistas, Hernán Piquín y una historia que homenajeó a su tierra. Conocé a las nuevas representantes en la nota.

La Vendimia de San Rafael, con su “Tierra de Sueños”, se despidió dejando la sensación de haber sido mucho más que una fiesta. En el Teatro Griego Chacho Santa Cruz, fueron coronadas Azul Micaela Antolinez de El Nihuil como la nueva Reina Departamental; Julieta Abigail Romero de Las Paredes como Embajadora de la Ganadería de San Rafael; y Lourdes Valentina Fenoy Guizzardi de Real del Padre como Reina de la Melezca, concluyendo así con una noche de tradición e identidad.

AZUL ANTOLINEZ, NUEVA REPRESENTANTE VENDIMIAL- ES UN HONOR REPRESENTAR A UNA TIERRA TAN NOBLE Y (1) Azul Micaela Antolinez de El Nihuil es la nueva Reina Departamental de San Rafael. Instagram: muni.sanrafael Del 17 al 26 de enero, el departamento desplegó una agenda intensa que permitió vivir la Vendimia a pleno, con propuestas pensadas tanto para sanrafaelinos como para quienes llegan atraídos por el vino y la cultura. Todo comenzó en el Parque de los Jóvenes con la Vendimia Federal, durante el sábado 17 y el domingo 18, desde las 20.30. Allí, los 18 distritos mostraron su identidad productiva y geográfica en stands propios, acompañados por sus soberanas distritales.

La semana avanzó y el jueves 22 trajo la Pisada de la Uva. En la Usina del Paseo Rawson, y tras el éxito de la edición anterior, el público volvió a reencontrarse con ese proceso ancestral de extracción del mosto, tan representativo de la identidad mendocina.

Tierra de Sueños: la Fiesta de San Rafael El punto culminante llegó el sábado 24 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia. “Tierra de Sueños” tomó forma en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz con una puesta imponente que destacó la relevancia de San Rafael dentro del mapa vendimial nacional. La previa comenzó a las 20, con la apertura de puertas a las 19, y el acto central arrancó a las 23, una hora después debido al mal tiempo, en un clima festivo que incluyó música y espectáculos. Tras el show artístico, llegó el momento más esperado: la elección de la nueva Representante Departamental, sucesora de Sofía Zingaretti.

ASI COMENZÓ TIERRA DE SUEÑOSCompartimos algunas imágenes del inicio y los primeros cuadros de Ti Así se vivió la Fiesta Departamental de San Rafael. Instagram: muni.sanrafael En escena participaron más de 200 artistas, entre bailarines y artistas sanrafaelinos, junto a la presencia estelar de Hernán Piquín, quien no solo brilló como intérprete en un cuadro central de baile, sino que también se desempeñó como coreógrafo de la fiesta. La música en vivo estuvo a cargo de la Orquesta Municipal, acompañada por invitados especiales como Vanina Fernández, José Muñoz y Maciel Heredia.