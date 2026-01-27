Verano: el plan imperdible para comer un asado flotando en aguas turquesas que está en Mendoza

Una actividad para disfrutar en familia y que está a pocas horas de Ciudad de Mendoza que muy pocos conocen.

En Mendoza, específicamente en San Rafael, se ubica el complejo turístico Los Reyunos con un lago artificial con actividades como pesca, cabalgatas, senderismo y más. Sin embargo, pocos saben que existen otras aventuras divertidas para disfrutar en familia y escapar del calor intenso del verano.

El tiktoker @Gosoncioo compartió una experiencia única y que casi permanecía oculta para cientos de turistas. Luego de una gran investigación sobre actividades en la provincia, el usuario llegó a Los Reyunos y probó la parribalsa, dejando en su video toda la información sobre precios, actividades y elementos que se incluyen dentro del paquete.

El hecho ocurrió en el dique Los Reyunos, en San Rafael Foto: Télam Actividades para hacer en San Rafael durante el verano. Télam La parribalsa es una estructura flotante en medio del embalse de Los Reyunos y cuenta con una parrilla para comida, un baño y una mesa en el medio. La estructura cuenta con techo y un kayak, para el cual es imprescindible el uso de los chalecos proporcionados por la empresa contratada para evitar inconvenientes.

El usuario de TikTok comentó cómo fue la experiencia en su parribalsa. Primero señaló que la parrilla está en buenas condiciones aunque un poco sucia con restos de asados anteriores. Y también indicó que el baño tiene algunas reglas de uso ya que es difícil de limpiar y puede taparse si no se usa correctamente.