Licitan la ampliación de una de las cárceles de Mendoza: cómo será el nuevo penal

Con una inversión de más de $16 mil millones, el Gobierno de Mendoza lanzó la licitación para la ampliación de la cárcel “El Cerrito” , ubicada en el departamento de San Rafael. El proyecto permitirá sumar 192 nuevas plazas al complejo penitenciario del sur.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial proyecta la construcción de 7.000 metros cuadrados que permitirán sumar casi 200 nuevas plazas y modernos espacios de formación para los internos del Sur provincial.

El Gobierno provincial puso en marcha el proceso administrativo para transformar la Unidad X de San Rafael en un complejo penitenciario integral. El jueves 29 de enero de 2026 se hará el acto administrativo con la apertura de sobres que contendrán las ofertas económicas.

La obra tiene un presupuesto oficial de $16.799.842.000 y apunta a triplicar la superficie cubierta actual del establecimiento para fortalecer las condiciones de seguridad y habitabilidad.

La obra se implantará sobre una superficie de 21.420 metros cuadrados en el predio de la Colonia Penal Sixto Segura, duplicando el terreno operativo de la Unidad X.

El diseño arquitectónico propone una ampliación hacia el sector oeste bajo un esquema de “espejo” respecto de las estructuras existentes, permitiendo una convivencia funcional entre los sectores actuales y los nuevos edificios.

El centro de este proyecto es un nuevo pabellón de alojamiento de dos niveles con capacidad para 192 internos, distribuido en dos alas independientes que garantizan control estricto y seguro.

Por otro lado, el complejo sumará más de 2.200 metros cuadrados destinados exclusivamente a la educación y el trabajo. Esto incluye un pabellón de aulas para niveles primario y secundario, además de una nave de talleres divisibles para capacitación laboral. Estas áreas estarán conectadas por galerías de circulación cubierta y monitoreadas por puestos de control estratégicos en ambos extremos, asegurando que el flujo de internos se realice bajo normas de máxima seguridad.

El fortalecimiento institucional también contempla la creación de nuevas sedes para la Dirección y la Regional, junto con una ampliación del edificio de visitas y la creación de un sector específico para visitas íntimas.

En términos de seguridad externa, se construirá un muro de cierre perimetral de mampostería de bloque de hormigón que alcanzará los 7,20 metros de altura, complementado con nuevas torretas de control que supervisarán todo el perímetro y el sector de canchas de deportes.

Autonomía de servicios

Dada la ubicación rural del penal, el proyecto prevé la autosuficiencia de servicios mediante la expansión de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la instalación de una nueva torre de reserva de agua potable.

Asimismo, se incorporará una subestación transformadora, un grupo electrógeno propio y sistemas de climatización de alta tecnología.