Caluroso e inestable: así estará el clima en Mendoza durante el último día del año

El clima en Mendoza este miércoles 31 de diciembre estará marcado por el calor extremo y la inestabilidad. La jornada será muy calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas de intensidad moderada. La temperatura máxima alcanzará los 37 grados, mientras que la mínima rondará los 22.

Según el pronóstico oficial, los vientos soplarán leves desde el noreste durante gran parte del día. Además, se espera una jornada inestable en la zona cordillerana, lo que podría influir en cambios repentinos de las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para varios departamentos del este provincial. Las zonas alcanzadas son el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, donde se prevén fenómenos de variada intensidad.

Desde el organismo indicaron que “las lluvias podrán ser localmente fuertes” y estar acompañadas por granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y fuerte actividad eléctrica. También advirtieron sobre posibles ráfagas intensas asociadas a estos eventos.