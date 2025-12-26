Clima en México: el viernes llega con lluvias y frío, y el fin de semana suma otro frente frío

El clima en México estará marcado por el avance de un frente frío este viernes, con lluvias en el noroeste y sureste, y un fin de semana que traerá más viento y descenso de temperaturas.

El clima en México vuelve a mostrar contrastes, con lluvias intensas en el sureste y frío creciente en el noroeste del país.

El clima en México volverá a mostrar contrastes este viernes, con el ingreso de un frente frío por el noroeste del país y lluvias persistentes en el sureste, según el pronóstico oficial. A esto se suma un adelanto del tiempo para el fin de semana, que anticipa más viento y un nuevo descenso de temperatura en el norte.

Durante el viernes, el frente frío avanzará sobre Baja California y, al interactuar con una vaguada en niveles altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, provocará un marcado descenso de temperatura en el noroeste. Se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California, además de lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. En zonas serranas de Baja California y Chihuahua no se descarta la caída de nieve o aguanieve.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión seguirá activo sobre el sureste de México. En combinación con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en el golfo de México, mantendrá condiciones inestables en el noreste y oriente del país. En esta región se prevén lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

lluvias, tormentas Un nuevo frente frío impactará el clima de México durante el fin de semana, con vientos fuertes y bajas temperaturas en el norte. Shutterstock Adelanto del clima para el fin de semana en México De cara al fin de semana, el pronóstico del clima en México indica que el domingo ingresará un nuevo frente frío, acompañado por una masa de aire ártico. Este sistema afectará principalmente al norte del país, donde se esperan vientos fuertes a muy fuertes y un nuevo descenso de las temperaturas.

Además, durante el domingo podrían registrarse lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, reforzando un escenario invernal que se sentirá con mayor intensidad en el norte y noreste del territorio nacional.