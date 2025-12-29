Clima en México: el lunes 29 arranca con lluvias intensas, viento fuerte y descenso de temperatura

El pronóstico del clima en México anticipa un lunes marcado por el avance de un frente frío, con lluvias intensas, evento de Norte fuerte y probabilidad de nieve en zonas altas del país.

El clima en México estará condicionado por lluvias intensas y viento fuerte este lunes, según el pronóstico oficial.

El clima en México tendrá un inicio de semana complejo este lunes 29 de diciembre. De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México y, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en amplias regiones del país.

Desde la Conagua explican que se esperan lluvias puntuales intensas en estados como Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que otras entidades del norte, centro y sureste también registrarán chubascos de variada intensidad. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y provocar encharcamientos en zonas bajas.

Además, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal generará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. Durante la madrugada del martes se prevén heladas en zonas serranas y no se descarta la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como en cimas elevadas como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

méxico El frente frío provocará un cambio marcado en el clima de México, con frío, tormentas y posible nieve en zonas altas. Shutterstock Otro punto a tener en cuenta será el viento. El pronóstico del clima indica un evento de “Norte” intenso, con rachas que podrían superar los 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec. Estas condiciones también generarán oleaje elevado, especialmente en el golfo de México.