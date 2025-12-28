México dice adiós a la propina: no se puede cobrar obligatoriamente en ninguna situación y te contamos por qué

El dinero extra no es obligatorio, por eso se recomienda revisar la cuenta antes de abonar el monto requerido.

Las propinas representan un aporte extra para los trabajadores de la gastronomía. Foto: Shutterstock

El ambiente festivo trae algunas restricciones para las tiendas. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la propina no es obligatoria ni se puede cobrar de manera automática en México. La institución emitió un recordatorio para todos aquellos que asisten a bares, cafés y restaurantes.

Profeco señala que incluir los cargos extra sin autorización del cliente es una práctica abusiva. Sin embargo, a pesar de los múltiples recordatorios a las empresas, desde la institución instan a que todos los consumidores revisen sus tickets antes de pagar para evitar inconvenientes.

propinas Las propinas no son obligatorias en México. Archivo MDZ La propina es una gratificación económica por un servicio recibido, por lo general, se agradece la atención al cliente, calidad de los platillos, ambiente del lugar, etc. Pero esta acción es voluntaria y bajo ningún contexto la tienda puede cargarla en el ticket final.

Si tú decides dejar propina, se recomienda agregar el equivalente del 10% de lo gastado, aunque puedes dejar lo que te parezca conveniente para la ocasión.

Una nueva forma de pagar la propina. Foto: Shutterstock Revisa tu cuenta antes de pagar. Shutterstock El titular de Profeco, Ivan Escalante, escribió que la propina en México es voluntaria y no cambiará. Para él, la propina es un agradecimiento por un servicio excepcional y si se vuelve obligatoria pierde todo su sentido. Además, la propina funciona como un motor de cambio para el restaurante, si algo está mal hay que cambiarlo; en caso contrario, la propina será baja.