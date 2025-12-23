Clima en México: lluvias fuertes y contraste térmico este martes

El pronóstico del clima en México anticipa lluvias intensas en el sureste, viento en zonas costeras y noches frías en el centro y norte del país.

El clima en México estará dominado por lluvias en el sureste y tiempo más estable en el norte del país.

El clima en México estará marcado este martes 23 de diciembre por un escenario inestable en varias regiones del país. Según el pronóstico, un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste del territorio nacional, junto con la entrada de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en amplias zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más significativas se concentrarán en el sureste, donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo. También se prevén precipitaciones relevantes en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que en estados del centro y noreste las lluvias serán más aisladas o intermitentes.

méxico El pronóstico para México advierte noches frías en el centro y norte, con heladas en zonas altas. Shutterstock El clima también mostrará condiciones distintas en el noroeste. Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ubicada frente a la costa occidental de Estados Unidos, generará lluvias puntuales y rachas de viento en Baja California, con velocidades que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en zonas abiertas y costeras.