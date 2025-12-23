Clima en México: lluvias fuertes y contraste térmico este martes
El pronóstico del clima en México anticipa lluvias intensas en el sureste, viento en zonas costeras y noches frías en el centro y norte del país.
El clima en México estará marcado este martes 23 de diciembre por un escenario inestable en varias regiones del país. Según el pronóstico, un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste del territorio nacional, junto con la entrada de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en amplias zonas del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más significativas se concentrarán en el sureste, donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo. También se prevén precipitaciones relevantes en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que en estados del centro y noreste las lluvias serán más aisladas o intermitentes.
El clima también mostrará condiciones distintas en el noroeste. Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ubicada frente a la costa occidental de Estados Unidos, generará lluvias puntuales y rachas de viento en Baja California, con velocidades que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en zonas abiertas y costeras.
En contraste, el pronóstico para México indica que gran parte del norte y occidente del país mantendrá tiempo estable y sin lluvias, aunque con un factor a tener en cuenta: el ambiente frío a muy frío durante la noche y la madrugada. En entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central podrían registrarse heladas en zonas serranas, mientras que por la tarde persistirán temperaturas cálidas, especialmente en regiones costeras del Pacífico y la península de Yucatán.