El retorno de System of a Down a México: fecha y venta de boletos

El rugido del rock regresa. System Of A Down, la banda legendaria, vuelve a vibrar en la Ciudad de México y la expectativa es máxima. Compartirán el escenario con la banda británica IDLES, asegurando una noche potente y llena de energía. Este concierto se suma a una racha exitosa que incluyó una masiva gira en Norteamérica y la venta de medio millón de boletos en Latinoamérica.

México La Ciudad de México recibe a System of a Down Este esperado show confirma que la banda californiana aún está en la memoria de muchos. System Of A Down se consolidó en el rock alternativo. Desde su creación en Los Ángeles en 1998, el cuarteto ha conquistado los recintos más grandes del mundo. Su sonido distintivo atrae a seguidores de todas las generaciones.

El grupo, formado por Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, es un pilar del género. Estos músicos han llevado su rock a escenarios globales de forma continua por más de dos décadas. Su discografía es aclamada y cada presentación en vivo es un evento cargado de pasión. El regreso a México es la prueba de su conexión con el público local.

méxico 3 Cuándo Los maestros del metal alternativo darán un concierto estelar el próximo 27 de mayo de 2026. La cita será en el reconocido Estadio GNP, ubicado en la zona oriente de la Ciudad de México. Se anticipa una actuación memorable y con un montaje a la altura de su trayectoria. Es una oportunidad única para vivir su repertorio en vivo.

La venta de entradas tiene fechas establecidas que los fans deben anotar. La preventa especial para seguidores de System Of A Down inicia el 10 de diciembre a las 10:00 horas. Después, la Preventa Banamex estará disponible el 15 de diciembre. La venta general de boletos comenzará el 16 de diciembre.