Clima en México hoy: alertan por lluvias extremas y ráfagas de hasta 110 km/h

El pronóstico del clima en México para este martes anticipa lluvias torrenciales en el sureste, evento de Norte muy fuerte en el golfo de México y un ambiente frío a muy frío en gran parte del país.

El clima en México estará marcado por lluvias torrenciales y vientos extremos durante el martes 30 de diciembre.

El clima en México seguirá dominado por condiciones adversas este martes 30 de diciembre. Según el pronóstico, el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y continuará interactuando con un río atmosférico y una vaguada en altura, lo que dará lugar a lluvias de intensidad excepcional en varias regiones del país.

Desde la Conagua explican que se esperan lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, mientras que Chiapas registrará lluvias intensas y Puebla, Campeche y Quintana Roo presentarán precipitaciones muy fuertes. En Yucatán, en tanto, se prevén lluvias fuertes, con riesgo de encharcamientos e incremento en el nivel de ríos y arroyos.

A este escenario se suma la persistencia del evento de “Norte”, impulsado por la masa de aire ártico asociada al sistema frontal. El pronóstico del clima indica rachas que podrían alcanzar entre 90 y 110 km/h en las costas de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de vientos muy fuertes en Tamaulipas, Tabasco y la península de Yucatán. Estas condiciones provocarán oleaje elevado, especialmente en el golfo de México y el litoral del sur.

México El pronóstico del clima en México advierte un evento de Norte muy intenso y descenso de temperatura en amplias regiones del país. Shutterstock El ambiente frío a muy frío se mantendrá en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México. Durante la mañana persistirá la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, mientras que en zonas serranas se esperan heladas al amanecer.