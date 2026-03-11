Las escenas más icónicas de Rambo II fueron grabadas en México y no en Vietnam

Vietnam quedó en México. Rambo: First Blood Part II, la entrega de 1985 que convirtió a Sylvester Stallone en leyenda global, no se rodó en Asia sino a 12.000 kilómetros de distancia, en el estado de Guerrero, México. La selva, los ríos, las aldeas y hasta los campamentos enemigos fueron recreados en Acapulco y sus alrededores. Décadas enteras pasaron antes de que el dato se popularizara.

Rambo con sello mexicano La cascada más icónica de la película, esa donde Rambo aparece con el arco en mano en una de las imágenes más reproducidas de la saga, está en Coyuca de Benítez, Guerrero. No en Vietnam, no en ningún estudio de Hollywood. El paisaje real de esa zona de México resultó tan convincente que nadie cuestionó la geografía durante años. La vegetación exuberante hizo todo el trabajo.

rambo 2 Las escenas de acción también tienen locación mexicana. El puente Omitlán fue el escenario donde Rambo destruye tres jeeps con flechas explosivas en una de las secuencias más recordadas del film. Ese mismo puente colapsó años después por el huracán John, lo que convierte al lugar en un doble dato histórico. Primero fue Vietnam, después fue noticia real.