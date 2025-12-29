Descarriló el tren Interoceánico de México: murieron 13 personas y hay casi 100 heridos

El domingo, la ciudad mexicana de Oaxaca se vio conmovida por un terrible accidente ferroviario. Una formación del tren Interoceánico descarriló a la altura de Nizanda y provocó, al menos, la muerte de 13 personas, mientras que otras 98 resultaron heridas. Las causas del siniestro aún se investigan.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), el accidente ferroviario involucró a una unidad de la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec . Ahora bien, el hecho ocurrió en la comunidad zapoteca de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca .

De acuerdo con la Semar, de las 98 personas heridas, 36 fueron hospitalizadas, cinco de ellas en estado grave, mientras que otras 139 se encuentran fuera de peligro.

Asimismo, las autoridades informaron que, en el momento del accidente, se encontraban a bordo del tren 241 pasajeros y 9 integrantes de la tripulación, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

La Semar informó que desplegó un operativo de búsqueda y rescate que incluyó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico. Estas acciones permitieron localizar a los pasajeros y brindar atención médica a los lesionados, además de evacuar a quienes no presentaban heridas graves.

Tras ello, la dependencia expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y aseguró que continuará atendiendo el caso con responsabilidad, transparencia y apego a la ley. También reiteró su compromiso de ofrecer asistencia inmediata a las personas afectadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento. La titular de la institución, Ernestina Godoy, informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encuentra trabajando en coordinación con autoridades federales y estatales. El objetivo es realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de redes sociales que instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a trasladarse a la zona del accidente para atender a las familias de las víctimas. "Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec", expresó la mandataria.

Qué es el Corredor Interoceánico de México

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno federal. Se trata de un sistema ferroviario conocido como Transístmico, el cual conecta los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca.

Su objetivo es conectar el océano Atlántico con el Pacífico a través de un sistema ferroviario y portuario que permita el transporte de mercancías entre Asia, Europa y la costa este de Estados Unidos. Este corredor busca ofrecer una alternativa logística al Canal de Panamá.

Por su parte, la Línea Z, en la que se registró el incidente, cuenta con una extensión de 212 kilómetros y fue inaugurada en 2023 como parte del proyecto de infraestructura del Corredor Interoceánico.