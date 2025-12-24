Clima en México: Nochebuena con lluvias fuertes y frío nocturno

El pronóstico del clima en México para este miércoles 24 de diciembre anticipa lluvias intensas en el sureste, viento en el noroeste y una Nochebuena fría.

El clima en México presentará un escenario complejo durante este miércoles 24 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena. De acuerdo con el pronóstico, un canal de baja presión sobre el sureste del país, combinado con una vaguada en altura en el suroeste del golfo de México y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerá lluvias de variada intensidad en amplias regiones del territorio nacional.

Las condiciones más significativas se esperan en el oriente y sureste de México, donde se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes. En particular, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo podrían registrar acumulados elevados durante la jornada, mientras que en Yucatán y zonas del noreste se prevén chubascos persistentes que podrían extenderse hacia la noche.

Según el pronóstico para México, la noche del 24 de diciembre será fría en el centro y norte del país. En paralelo, el pronóstico del clima señala que un nuevo frente frío comenzará a aproximarse al noroeste de México. Este sistema, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro polar, provocará lluvias fuertes y rachas de viento intensas en Baja California y Sonora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, especialmente en áreas abiertas y costeras.