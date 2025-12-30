El 1 de enero sube el boleto de colectivo en Mendoza: cuánto costará

El valor del boleto de colectivo volverá a subir a partir del 1 de enero de 2026 en Mendoza y la tarifa plana en la zona urbana será de $1.400. El último aumento del pasaje autorizado por la Subsecretaría de Transporte fue en noviembre cuando el valor quedó en $1.200.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) la inflación interanual en noviembre fue de 31,4% y todo indica que 2025 terminará con la inflación anual más baja desde 2017.

El nuevo aumento de boleto de colectivo regirá a partir de 1 de enero de 2025

Según los datos oficiales, el acumulado de enero a noviembre es de 27,9% y la inflación de diciembre se espera que no supere el 3%; por lo tanto, el 2025 cerraría con 31,7%.

Por su parte, el aumento del boleto de colectivo en Mendoza subirá por encima de la inflación. A partir del 1 de enero el pasaje costará $1.400 y un año antes la tarifa plana costaba $850, es decir que el incremento fue del 64%, muy por encima de la inflación de 2025.

En noviembre, la Subsecretaría de Transporte emitió la Resolución Nº 1693, mediante la cual aprobó los cuadros tarifarios para las empresas que brindan los servicios de transporte de media y larga distancia en Mendoza.

Se trata de las empresas Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransprotes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransprotes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580 y 650, La Unión SRL-Grupo 610, DiceTours SRL-Grupo 700, Nueva Generación SA-Grupo 750, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.

Este es el aumento en los valores de los siguientes trayectos:

Mendoza a Lavalle pasó de $3.400 a $3.900

Mendoza a Potrerillos pasó de $5.400 a $6.300

Mendoza a San Rafael pasó de $18.600 a $21.700

Descuentos y beneficios

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que mantendrán los abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

En cuanto a los valores con descuento, los alumnos de la escuela primaria pagarán $560, mientras que estudiantes secundarios, universitarios y jubilados abonarán $700. Los usuarios frecuentes accederán a tarifas reducidas, con un valor de $840 entre los viajes 21 y 40.

Además, seguirá vigente un descuento del 17% en horarios de menor demanda, así como los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos, herramientas que el Gobierno provincial busca sostener para incentivar el uso del transporte público.