Colectivos más caros: cuánto costará el boleto en el AMBA desde enero

En enero regirá otro aumento en tarifas de los colectivos del AMBA. Siguen las penalidades para quienes no tengan la SUBE registrada.

El año nuevo llega con actualizaciones masivas de tarifas, entre ellas las del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el marco de ajustes sucesivos y una progresiva desregulación del esquema de subsidios, el Gobierno oficializó el nuevo cuadro tarifario para los colectivos, en línea con el mecanismo de indexación mensual atado a la inflación y a los costos operativos del sector.

Desde el 1° de enero, los pasajeros afrontan valores diferenciados según la jurisdicción de la línea y la distancia recorrida. En paralelo, se mantiene una brecha significativa entre quienes cuentan con la tarjeta SUBE registrada a su nombre y quienes no realizaron ese trámite, con recargos que en la práctica funcionan como una penalidad y pueden duplicar el costo base del viaje. En un escenario donde el gasto en transporte ya ocupa una porción cada vez mayor del salario promedio, conocer los nuevos precios resulta clave para organizar el presupuesto mensual.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo desde enero de 2026 El nuevo esquema tarifario refleja incrementos promedio del 4,5%, siguiendo la fórmula automática que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de meses anteriores con un adicional fijo. Las variaciones dependen de si se trata de líneas que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia o de jurisdicción nacional.

En el caso de las líneas que operan exclusivamente en CABA, los valores con SUBE registrada quedaron establecidos de la siguiente manera:

0 a 3 kilómetros: $620,22

3 a 6 kilómetros: $689,17

6 a 12 kilómetros: $742,27

12 a 27 kilómetros: $795,40 Para los colectivos de la Provincia de Buenos Aires, el impacto es mayor debido a la quita de fondos compensadores y la aplicación de tasas adicionales. El boleto mínimo, correspondiente al tramo de 0 a 3 kilómetros, asciende a $688,06, mientras que el recorrido más extenso, de más de 27 kilómetros, alcanza los $943,35. En este segmento, la diferencia por no tener la SUBE registrada se vuelve determinante: el pasaje mínimo ya supera los $1.000 y se ubica en $1.046,92.