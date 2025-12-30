Chile: el trámite obligatorio que tenés que hacer antes de cruzar la frontera

A pocos días de Año Nuevo, muchos mendocinos ya planean cruzar a Chile para vacacionar, comprar o ver los fuegos artificiales. Antes del viaje, hay un paso clave que no conviene dejar para último momento.

Con el cierre del año cada vez más cerca, Chile vuelve a ubicarse entre los destinos más elegidos por los mendocinos. Ya sea para pasar unos días de descanso, aprovechar precios o recibir el Año Nuevo del otro lado de la cordillera, el movimiento hacia Chile se intensifica y los pasos fronterizos comienzan a registrar demoras. En ese contexto, hay un trámite que no se puede pasar por alto y que conviene resolver con anticipación.

Antes de iniciar el cruce hacia Chile, todas las personas deben presentar la Declaración Jurada conjunta de Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), un formulario obligatorio que se solicita tanto en pasos terrestres como en aeropuertos y otros puntos de ingreso habilitados del país vecino.

Chile y la declaración que se exige al ingresar Embed - Así se completa la declaración jurada La normativa vigente en Chile establece que los viajeros deben declarar bajo juramento si llevan consigo determinados productos en su equipaje, vestimenta o medio de transporte. Así lo detalla la información oficial: "La ley chilena indica que las personas deben declarar bajo juramento en formularios especiales el hecho de portar o traer consigo, en sus vestimentas, en su equipaje o de algún modo en el medio de transporte en el que se trasladan, uno o más de estos bienes, independiente de su cantidad, envase o tiempo desde que lo obtuvo".

La declaración es revisada por personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que controla lo informado por cada viajero antes de permitir el ingreso al país. Según explican desde el organismo, una vez realizada la inspección se define qué medida se aplica en cada caso. "Luego de la inspección y al contrastar lo declarado en el formulario, el inspector definirá la medida a aplicar según cada producto", señalan desde el sitio oficial de Chile.

Chile: advertencias y sanciones a tener en cuenta Las autoridades de Chile también advierten sobre las consecuencias de no cumplir con este requisito obligatorio. En ese sentido, remarcan de forma explícita: "No declarar productos de riesgo en el formulario de Declaración Jurada SAG está asociado a sanciones y pago de multas. ¡Evítelos!".