Dos mendocinos y un excandidato presidencial crearon el hotel más instagrameable de Chile

Hay lugares que son hoteles boutique hermosos. Hay lugares que son cafecitos muy chic. Hay lugares que son restaurantes con cartas deliciosas. Hay lugares que ofrecen todo lo que una marca necesita para generar una acción y son el epicentro de los eventos más cool de una ciudad.

Hay lugares que los influencers buscan para generar contenido rodeados de diseño cuidado y diferente. Hay lugares que son ideales para mantener una prometedora reunión de negocios o trabajo. Hay lugares que son ideales para una cita romántica. Hay lugares que son especiales para encontrarse con amigos y pasar un momento súper agradable... pero es muy raro encontrar un lugar en donde se puedan hacer todas esas cosas, y todas salgan bien.

MDZ lo encontró en una elegante casona en Santiago de Chile , que se convirtió en un lugar que no tiene comparación, pero si nombre: se llama Casa Cecilia.

El sitio en cuestión está ubicado en el exclusivo barrio de Las Condes, y abrió sus puertas en 2024 para ofrecer una experiencia única de lujo y refinamiento, pero también descontracturada, cool, con onda. Este proyecto nace de la visión de los emprendedores mendocinos Joaquín Barbera y Alejandro Malgor, junto al senador, y excandidato a presidente chileno, Felipe Kast, quienes han reunido a un equipo de primer nivel para crear un espacio que combina elegancia, gastronomía de autor, hostería premium y diseño excepcional.

Felipe Kast -chileno- y Alejandro Malgor -argentino y mendocino- forjaron su amistad en una red de líderes globales del World Economic Forum. Estos viajes de capacitación alrededor del mundo les despertó las ganas de hacer algo juntos.

"Felipe me comentó la idea de abrir un pequeño hotel en un casa antigua cerca de su casa. Ese fue el puntapié inicial y la excusa perfecta para pasar más tiempo juntos", cuenta Malgor. Junto a Joaquín Barbera, que es también amigo y además gerente general de Grupo Broda, se pusieron al hombro el proyecto.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 7.49.43 PM Ale, fElipe y Joaco; en la puerta del inmueble cuando Casa Cecilia era todavía un sueño.

El nombre no es random: Cecilia fue una mujer que quedó viuda con solo 32 años en los años 80, y le tocó sacar adelante a sus cinco hijos. Luego de siete años, volvió a casarse y tuvo otra hija. Su fuerza y amor incondicional hacia su familia son inspiradores, y uno de sus hijos quiso poner su nombre a este lugar como un homenaje a su cariño, alegría y resiliencia. "Buscamos que la calidez y elegancia de Cecilia acompañen a cada uno de nuestros espacios y huéspedes", explican los socios.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 7.58.39 PM Alejandro Malgor, Felipe Kast y Joaquín Barbera, en uno de los espacios de Casa Cecilia.

Una experiencia de lujo con sello propio

Casa Cecilia Santiago se destaca por su arquitectura y diseño interior, obra del prestigioso estudio Grisanti Cussen, conocido por su enfoque en la creación de ambientes lúdicos y acogedores. Cada rincón del hotel ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una estancia memorable, con atención al detalle y un estilo que mezcla lo clásico con lo contemporáneo.

IMG_8037 Los espacios de Casa Cecilia: originalidad pura. Foto: Walter Moreno/MDZ.

Un nuevo standard de hospitalidad

Más que un alojamiento, Casa Cecilia es un escenario vivo. Se trata de un lugar en donde pasan cosas diferentes todo el tiempo. Mientras unos son turistas y ocupan las habitaciones, otros disfrutan de alguno de los innumerables eventos corporativos que en sus instalaciones se producen, de marcas como Latam Airlines, Lenovo y Natura. También hay producciones de moda, celebraciones íntimas de figuras públicas, rodajes cinematográficos que buscan su arquitectura única, o simplemente comensales que se deleitan con la carta espectacular de cafetería y almuerzos de la chef.

"Pensamos cada espacio para contar historias. No sólo recibimos huéspedes, sino que creamos momentos únicos para quienes buscan lo extraordinario", explican los socios.

IMG_8042 El bistró de Casa Cecilia: diseño cuidado al detalle. Foto: Walter Moreno/MDZ.

La gastronomía de autor: párrafo aparte

El Bistró Cecilia, bajo la dirección de la reconocida chef e influencer Lorena Salinas, se posiciona como un destino gastronómico imperdible en Santiago. Con un menú que celebra ingredientes de alta calidad, el bistró ofrece una experiencia culinaria única, en un ambiente íntimo y elegante.

IMG_7865 Desayunando en Casa Cecilia. Foto: Walter Moreno/MDZ.

La idea es hacer eco a la calidez reconfortante de la comida en casa, pero a su vez sorprender con sabores distintos y hasta alguno que otro exótico. La carta es ecléctica y cuesta decidirse, porque toda es deliciosa, y al mismo tiempo, estética: cada plato puede ser una portada de revista.

"Se trata de uno de los lugares de moda, hoy en Santiago de Chile. Si quieres un lugar vibrante, con comida rica, buena onda y hasta cocktails y mocktails increíbles, aquí hay que venir", resume un comensal.

Un proyecto con visión internacional

Joaquín Barbera y Alejandro Malgor consolidan con Casa Cecilia Santiago su primer emprendimiento en Chile. "Quisimos crear un espacio que refleje excelencia en cada detalle, desde el diseño hasta el servicio", comentó Barbera. Por su parte, Malgor destacó: "cada espacio está ambientado con identidad propia, se ha transformado en un punto de encuentro para huéspedes, visitantes y vecinos del barrio".

El senador Felipe Kast, socio del proyecto, añadió: "Estamos orgullosos de aportar a la escena hotelera de Santiago un concepto tan único como Casa Cecilia, que sin duda se convertirá en un referente de la hospitalidad en Chile".

Casa Cecilia santiago de Chile Casa Cecilia se disfruta a toda hora. Walter Moreno/MDZ

Cómo es quedarse en Casa Cecilia

Casa Cecilia es una casa de experiencias. Este lugar, ubicado en una de las zonas más top de Santiago, no puede ser definido ni como un hotel, ni como un restaurante, ni como un salón de eventos, porque es todo eso y más.

A la hora de hablar del alojamiento, la originalidad comienza con que no hay conserje ni front desk: se llega con un código -el formato es de check in autogestionado-, y se pasa a una de las seis habitaciones -una más espectacular que la otra-. Así como el resto de la casa tiene su propia personalidad, las habitaciones no se quedan atrás. Son cuartos con diseño cuidado y diferente, que invitan a la aventura, al disfrute, invitan al viaje, y a sentirse únicos en un mundo lleno de color, vanguardia y personalidad.

Casa Cecilia santiago de Chile 3 Una de las habitaciones de Casa Cecilia. Walter Moreno/MDZ

Y cuando uno dice que pueden pasar cosas, es porque es así: una persona que está alojada en Casa Cecilia puede, por ejemplo, de golpe ser invitada a un evento que ocurre en el paradisíaco patio del lugar. Pero también están los que deciden tener reuniones en su café o almorzar alguna delicia de su carta, sin tener que estar alojados.

Ya su fachada color azul petróleo que contrasta con sus columnas rojas, llama la atención. El exterior es solo el introito de un exuberante cóctel: aromas variados del bistró se mezclan con los más vibrantes colores de los espacios y la deco: diferentes tonos de muchos colores, texturas y telas y una personalidad avasallante son sus características.

Con las habitaciones se hizo un homenaje a Chile, su geografía y cultura, pero también a lugares del mundo que emocionan a sus dueños: Patagonia, Beagle, Valle de la Luna, Humboldt y Tierra del Fuego.

Ricardo Díaz, quien lleva adelante la gestión operativa y el día a día, resume la experiencia de Casa Cecilia como algo inmersivo: "puedes alojarte, estar invitado a un evento o simplemente venir a comer. Pero Casa Cecilia te modificará: aquí suceden cosas. Estimularás tus sentidos, comerás platos deliciosos, conocerás gente, y te sentirás inmerso en un espacio diferente, un ambiente fuera de lo que estás acostumbrado. Casa Cecilia transmite energía".

Más información: www.casaceciliasantiago.cl | Instagram: @casaceciliasantiago | @cecilia.bistro