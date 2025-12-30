Tres cócteles fáciles para preparar en casa cualquier día de la semana

Opciones rápidas, frescas y con ingredientes accesibles para disfrutar de cócteles sin complicaciones, ya sea después del trabajo o en una reunión improvisada.

Cuando llega el final del día y aparece el antojo de algo rico pero sencillo, nada mejor que un cóctel fácil de preparar, sin técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. La coctelería casera vive un gran momento y cada vez más personas se animan a experimentar con tragos clásicos, frescos y versátiles. Aquí, tres propuestas ideales para resolver un brindis en casa cualquier día de la semana.

Gin Tonic (1) Gin Tonic: el infaltable que nunca falla El Gin Tonic se mantuvo como uno de los favoritos del último tiempo por su frescura, rapidez de preparación y la posibilidad de personalizarlo con lo que haya en casa. Para hacerlo, solo se necesita llenar un vaso con hielo, agregar una medida de gin, completar con agua tónica y sumar un garnish simple: rodajas de limón, pepino o un toque de romero.

El secreto está en usar bastante hielo para que el trago no se agüe y en mantener la proporción clásica de 1 parte de gin por 3 de tónica. El resultado es un cóctel ligero, aromático y perfecto para acompañar comidas o disfrutar solo.

Spritz de naranja Spritz de naranja: refrescante y apto para todos los gustos Esta opción es ideal para quienes prefieren bebidas suaves y con un toque cítrico. En un copa con hielo, se combinan partes iguales de jugo natural de naranja y soda o agua con gas. Luego se suma una medida de aperitivo tipo amargo o vermú, según el gusto del momento.

La gracia del spritz es su carácter liviano, que lo convierte en un gran compañero para tardes cálidas, picadas improvisadas o encuentros en casa. Si se busca un sabor más intenso, basta con ajustar la cantidad de aperitivo o sumar un dash de jugo de limón.