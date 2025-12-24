Marcelo Tinelli fue duramente criticado por Susana Balbo, la destacada enóloga argentina: el motivo

La reconocida empresaria vitivinícola expresó su profundo malestar con el conductor tras las grabaciones de su reality en el establecimiento de la enóloga.

Susana Balbo, la propietaria de un distinguido hotel boutique manifestó su indignación por el tratamiento que recibió su complejo en el reciente reality show que grabó Marcelo Tinelli. A pesar de la relación de cordialidad previa, la empresaria asegura que la experiencia resultó decepcionante y perjudicial para la imagen de su emprendimiento.

La enóloga destacó en una reciente entrevista realizada por Laura Rez Masud para En la Cima (Los Andes) , que si bien permitió el cierre total de su hotel para facilitar las jornadas de rodaje debido a la recurrente presencia del conductor en el lugar, existió una falta de transparencia sobre el tono del proyecto. Al respecto, la empresaria fue contundente: “Nunca nos dijeron qué iban a filmar ni cómo lo iban a mostrar”. El malestar radica principalmente en que el contenido emitido no reflejó la realidad del servicio, priorizando el humor por sobre la excelencia que caracteriza a su propuesta de lujo.

El descontento de Susana Balbo con la producción de Marcelo Tinelli Tensión en el mundo del vino: la reconocida enóloga Susana Balbo apuntó contra la serie de Marcelo Tinelli Tensión en el mundo del vino: la reconocida enóloga Susana Balbo apuntó contra la serie de Marcelo Tinelli. Video: En la Cima - Los Andes El punto de mayor fricción surgió cuando la edición del programa mostró supuestos inconvenientes técnicos y se mofó de la gastronomía del lugar, la cual cuenta con reconocimiento internacional. “Ridiculizaron algo que no es real. El hotel es completamente funcional y funciona con inteligencia artificial. También se burlaron de una cocina que está en la Guía Michelin y de una chef considerada entre las mejores del país”, sentenció la propietaria. Para ella, la búsqueda de una imagen descontracturada por parte del presentador chocó con el prestigio del complejo: “Si Marcelo quería mostrarse como alguien popular, no tendría que haber venido a mi hotel”.

El incierto futuro televisivo de Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli enfrenta críticas por el enfoque humorístico de su reality show. Foto: captura de video YouTube/ Carnaval Stream. El entorno del conductor comenzó a sondear nuevas oportunidades en la pantalla chica tradicional. Sin embargo, el panorama para el presentador parece haber cambiado drásticamente en comparación con sus años de esplendor. Según trascendió, las gestiones informales realizadas con una señal líder no llegaron a buen puerto, ya que el horario central de la programación ya se encuentra comprometido con otros proyectos consolidados.