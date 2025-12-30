A 21 años de la tragedia de Cromañón, habrá misa, marcha y homenajes a las víctimas

Este martes 30 de diciembre, se cumplen 21 años de la tragedia en el boliche República de Cromañón , por lo que familiares de las víctimas y sobrevivientes realizarán una serie de actos conmemorativos en la Ciudad de Buenos Aires .

Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana y continuarán a las 19:30 con una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, ubicado en las inmediaciones de la estación Once de Septiembre.

El acto central tendrá lugar a las 20:30 frente al santuario, en el cruce de las calles Mitre y Ecuador, donde se desarrollará un homenaje a las 194 personas que murieron como consecuencia del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 durante un recital del grupo Callejeros . Según informaron desde el Movimiento Cromañón, también participarán músicos como Sebas Fernández, Ferni y la banda Vamos Negrita.

Paralelamente, la organización “ No nos cuenten Cromañón ” convocó a otras actividades en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en el barrio porteño de La Paternal, donde se presentarán diversos artistas en tributo a las víctimas y en acompañamiento a las familias afectadas.

La tragedia ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, minutos después de que comenzara el show de la banda de rock Callejeros en el boliche República de Cromañón , ubicado en la zona de Once.

Fue entonces que uno de los espectadores dentro del boliche encendió una bengala, que impactó con una media sombra de material plástico altamente inflamable ubicada en el techo. El fuego se expandió de forma casi inmediata y provocó el caos en el local.

El local estaba habilitado para un máximo de 1.031 personas, pero había más de 4.500 asistentes. Aunque el fuego fue sofocado, el humo denso y tóxico invadió todo el lugar, causando la muerte por asfixia de la mayoría de las víctimas. Muchas de ellas eran adolescentes y jóvenes, y entre los más de 1.400 heridos se contaron personas de distintas edades.

homenaje victimas sobrevivientes cromañon obelisco 02.jpg Télam

A lo largo de los años, se sumaron 17 suicidios de sobrevivientes o familiares directos, en medio de reclamos por abandono estatal y falta de atención psicológica adecuada. Desde entonces, las familias organizadas reclaman justicia y memoria, así como medidas para evitar nuevas tragedias.

En el plano judicial, la investigación y los procesos posteriores incluyeron múltiples instancias. En 2007, tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos fueron condenados por haber recibido sobornos de parte de empresarios vinculados al lugar.

En 2008 se desarrolló el primer juicio oral, que incluyó a 15 imputados, entre ellos Omar Chabán, gerenciador del boliche, y Raúl Villarreal, su colaborador directo. En tanto, los músicos de Callejeros fueron absueltos en esa primera instancia. Sin embargo, en 2011 la Cámara de Casación revocó esa decisión y responsabilizó a la banda como coorganizadora del evento. Esto dio lugar a un segundo juicio.

20 años Cromañon Callejeros Memoria (4).JPG Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

En 2012 se realizó un tercer proceso judicial, con nuevos acusados: el propietario del establecimiento, funcionarios del Gobierno de la Ciudad, un comisario y el director del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. Finalmente, un cuarto juicio determinó la culpabilidad del exinspector porteño Roberto Calderini, quien había autorizado la habilitación del boliche a cambio de sobornos.

Como consecuencia política, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido mediante un juicio político aprobado por la Legislatura porteña.