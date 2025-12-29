Cuánto costará el transporte público de pasajeros el año que viene

El Ente Regulador calculó la necesidad de un aumento del 42,3% en el costo del kilómetro recorrido. El Gobierno debe evaluar cuánto pasa a la tarifa para los usuarios y cuánto se subsidia. Desde enero el pasaje costará 1400 pesos.

El boleto del transporte público de pasajeros aumentará desde el 1 de enero, como estaba previsto, y tendrá un valor de 1400 pesos. En paralelo, se analiza el costo que tendrá ese servicio durante el año que viene. Así, según el Ente Regulador (EMOP) el costo del kilómetro recorrido tendrá una suba promedio del 42,3% según los costos evaluados, aún cuando la inflación general acumulada fue del 26,3 % en el mismo período.

El kilómetro recorrido es la unidad de medida por la que cobran las empresas y el Estado Paga. Luego, el Gobierno evalúa cómo se cubre ese costo, es decir cuánto se traslada al precio del boleto y cuánto al subsidio.

Las empresas pedían un aumento superior al 50%, pero se concedió uno del 42,3%, en promedio. La tarifa "plana", es decir el costo de cada pasaje es de 4.495 pesos. Allí están tenidos en cuenta las gratuidades y descuentos que se hacen. Ese es el valor testigo, el umbral máximo que tiene el Gobierno para manejar la tarifa. Obviamente ese margen cuenta con un elemento clave: el subsidio pagado a través del Fondo Compensador del Transporte. Si no hubiera gratuidades ni descuentos, la tarifa técnica sería de 1.980 pesos. En el estudio de costos se considera un beneficio empresario del 10% sobre el valor del capital invertido.

Tras la evaluación de costos y la audiencia pública, el Poder Ejecutivo debe determinar cómo ejecuta los aumentos para las empresa y el traslado al precio del boleto. El gobernador Alfredo Cornejo toma al sistema de transporte como uno de los emblemas de la gestión.

El costo del kilómetro recorrido promedio es de 4.081 pesos. Pero hay diferencias según el servicio.