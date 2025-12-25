Navidad: cómo funciona el transporte público este 25 de diciembre en Mendoza

Durante este 25 de diciembre feriado, la actividad en el transporte público se ve muy reducida por la Navidad. Los detalles.

Muchos mendocinos se preguntan este 25 de diciembre cómo funcionará el transporte público y cómo serán las frecuencias del Metrotranvía durante esta Navidad. El Gobierno anunció un plan detallado para saber cada cuánto tiempo iban a pasar las unidades en el Gran Mendoza.

Al tratarse de una fecha especial, pero en la que mucha gente debe movilizarse para encontrarse con su familia, la decisión fue que tanto el colectivo como el Metrotranvía pasen aunque con diferencias en sus horarios habituales según se informó oficialmente.

Cómo funciona el transporte público en Navidad Según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de Mendoza, durante este 24 de diciembre los micros y el Metrotranvía funcionaron con normalidad hasta las 21.30 horas. En ese horario se cortó el servicio para que los choferes pudieran ir a celebrar con sus familias.

micro micros transporte público mendotran tarjeta sube boleto Navidad: así funcionarán los micros este 25 de diciembre. Rodrigo D'Angelo / MDZ Sin embargo, este 25 de diciembre las frecuencias funcionarán como día feriado. Es decir, el micro y el Metrotranvía pasarán cada mucho más tiempo que lo habitual, al igual que ocurre con cada feriado en la provincia de Mendoza.

Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la recomendación es la de planificar los viajes con anticipación necesaria para no llegar tarde ya que las frecuencias se verán ampliamente disminuidas este jueves.