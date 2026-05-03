Día de la Milanesa: por qué se celebra cada 3 de mayo y cuál es el origen de este clásico argentino

Cada 3 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Milanesa , una fecha creada para reconocer a uno de los platos más queridos de la gastronomía local. La iniciativa surgió en redes sociales y, con el tiempo, se transformó en una celebración popular que reúne recetas, fotos y versiones de la clásica milanesa.

Con papas fritas, con puré, con fideos o con ensalada. A la napolitana, sola, con limón o en sándwich. La milanesa ocupa un lugar central en la cocina argentina y aparece tanto en casas de familia como en bodegones, restaurantes, comedores escolares y rotiserías.

Su presencia cotidiana la convirtió en mucho más que una receta. Para muchos, la milanesa es una comida ligada a la infancia, a los almuerzos familiares y a los platos simples que atraviesan generaciones. Aunque su consumo está profundamente asociado con la Argentina, su historia remite a Europa y, en particular, a Italia.

Existen varias teorías sobre el nacimiento de la milanesa. Una de las más difundidas sostiene que su origen está en la ciudad italiana de Milán , donde se conoce una preparación llamada cotoletta alla milanese . En su versión original, esta receta se elaboraba con una costilla de ternera con hueso. Ese corte le daba una forma característica y se preparaba rebozado y frito en manteca.

En el año 1134 , cuando Milán formaba parte del Imperio Austro-Húngaro, un cocinero italiano habría ofrecido este plato por primera vez a la Corte en Austria. También existen discusiones históricas sobre su relación con el Wiener Schnitzel austríaco , otra preparación similar basada en carne empanada. Algunos historiadores sostienen que ambas recetas comparten un origen común y que la técnica del rebozado circuló por Europa durante siglos.

De Italia a la Argentina

La milanesa llegó a la Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX, en el contexto de la gran inmigración italiana. Como ocurrió con muchas recetas europeas, los inmigrantes trajeron sus costumbres culinarias y las adaptaron a los ingredientes disponibles en el país.

Así, la cotoletta italiana fue transformándose en la milanesa argentina. Con el paso del tiempo, la preparación se hizo más grande, más fina y comenzó a elaborarse con cortes vacunos locales.

El primer registro argentino de la milanesa

El primer registro de la milanesa en la Argentina aparece en el Almanaque de la Cocinera Argentina, editado en 1880. Se trata del primer recetario del país y ya incluía una receta de milanesa importada desde Italia. Ese antiguo escrito volvió a circular gracias al trabajo de investigación de Marcela Fugardo y Paula Caldo, y se encuentra en librerías bajo el nombre La Cocinera Argentina.