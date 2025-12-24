Navidad 2025: las tradiciones y costumbres para tener buena energía

Discusiones o peleas: mantener un ambiente tenso o iniciar una confrontación en estas fechas se asocia, en el imaginario común, con empezar mal el ciclo que está por comenzar.

Brindar sin líquido en la copa: hacer el brindis con la copa completamente vacía, especialmente a la medianoche, se considera un gesto de mala suerte, por lo que se recomienda al menos tener algo de bebida en el vaso.

Usar vajilla descartable en la cena: para quienes siguen estas creencias populares, consumir la cena navideña en platos o utensilios desechables simboliza falta de cuidado, unión y prosperidad.

Dejar la casa desordenada: el estado del hogar en esta época —que muchos ven como un cierre simbólico del año— también tendría un impacto en la llegada de la abundancia. Una casa limpia y ordenada sería clave para atraer buenas energías.