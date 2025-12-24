Navidad 2025: las tradiciones y costumbres para tener buena energía
Las tradiciones y supersticiones que hay que evitar en Navidad para comenzar el año con buena energía. También hay otras que hay que tener en cuenta.
La Navidad no solo es un momento de festejos, encuentros y regalos, sino también una fecha rodeada de creencias populares que buscan influir en cómo nos vaya en el año que viene. Según tradiciones transmitidas de generación en generación, ciertos comportamientos o gestos pueden atraer vibras negativas si se realizan durante la Nochebuena o el Día de Navidad.
Cinco gestos que muchas personas evitan en Navidad
Discusiones o peleas: mantener un ambiente tenso o iniciar una confrontación en estas fechas se asocia, en el imaginario común, con empezar mal el ciclo que está por comenzar.
Brindar sin líquido en la copa: hacer el brindis con la copa completamente vacía, especialmente a la medianoche, se considera un gesto de mala suerte, por lo que se recomienda al menos tener algo de bebida en el vaso.
Usar vajilla descartable en la cena: para quienes siguen estas creencias populares, consumir la cena navideña en platos o utensilios desechables simboliza falta de cuidado, unión y prosperidad.
Dejar la casa desordenada: el estado del hogar en esta época —que muchos ven como un cierre simbólico del año— también tendría un impacto en la llegada de la abundancia. Una casa limpia y ordenada sería clave para atraer buenas energías.
Dormir sin pedir un deseo: al irse a la cama sin formular un deseo o intención para el futuro, se pierde una oportunidad emocional de mirar hacia adelante con esperanza, según esta tradición.
Estas costumbres, aunque no tienen un fundamento científico, forman parte del imaginario popular en muchas familias y comunidades durante estas fechas.
Consejos positivos para la celebración de Navidad
Lejos de enfocarse sólo en lo que se debe evitar, también se subraya la importancia de disfrutar la compañía de seres queridos, agradecer por lo vivido durante el año y compartir momentos con intención y alegría. Los rituales, en este sentido, sirven para reforzar la convivencia y la gratitud.
Antes de alzar la copa, algunas personas incluso recomiendan pronunciar una frase que invite a la prosperidad y a las buenas oportunidades para el próximo año, reforzando así el simbolismo del brindis como un acto de esperanza