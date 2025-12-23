El Gobierno de Mendoza reasignó millones de pesos para mantener el funcionamiento del transporte público

A través de un decreto, la Provincia decidió mover partidas internas del presupuesto para garantizar la continuidad del transporte público en toda Mendoza.

El Gobierno de Mendoza decidió destinar una suma millonaria para sostener el funcionamiento del transporte público en la provincia. La medida quedó oficializada a través del Decreto N° 2779, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a garantizar la continuidad del servicio de colectivos en lo que resta del año.

La decisión implica una modificación interna del presupuesto provincial 2025. En concreto, se reasignarán más de 4.229 millones de pesos para reforzar el Fondo Compensador del Transporte, un mecanismo que permite cubrir la diferencia entre lo que pagan los usuarios con el boleto y el costo real del servicio.

Un refuerzo para sostener el servicio El Fondo Compensador del Transporte fue creado, según lo establecido en la normativa vigente, para asistir al transporte público en situaciones donde está en juego su continuidad. Para este año, el presupuesto provincial ya contemplaba una partida importante destinada a este fin. Sin embargo, este decreto plantea que la diferencia entre los costos y la recaudación hizo necesario ampliar esos recursos para asegurar que los colectivos sigan circulando con normalidad en toda la provincia.

La normativa provincial habilita este tipo de cambios cuando están relacionados con la actividad económica, el empleo o la asistencia social. En ese marco, el transporte público es considerado un servicio esencial, ya que garantiza el traslado diario de miles de mendocinos.

El decreto fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y refrendado por los ministros de Gobierno y de Hacienda. Con esta decisión, la Provincia busca asegurar que el transporte público siga funcionando sin interrupciones.