Pronóstico: las provincias que pasarán Nochebuena con tormentas eléctricas y granizo

En Nochebuena, el calor invita a armar la mesa en patios y jardines, pero el pronóstico no acompaña: varias provincias estarán bajo alerta por tormentas y otras tendrán lluvias que complican los festejos.

En varias provincias, la Nochebuena estará marcada por lluvias y tormentas que obligan a cambiar los planes.

La Nochebuena suele celebrarse al aire libre por las altas temperaturas, aunque este 24 de diciembre no será igual para todos: el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que nueve provincias estarán en alerta y no tendrán una Nochebuena ideal para cenar afuera.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas comenzarán pasadas las 18 y se extenderán durante la noche. La recomendación es no festejar al aire libre y priorizar espacios cerrados.

Las zonas bajo alerta por tormentas son: norte de San Luis, oeste y noroeste de Córdoba, este de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, este de Santiago del Estero, Jujuy y Salta.

Según el SMN, en estas provincias se registrarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, granizo ocasional, intensa actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h. Los acumulados previstos van de 15 a 35 mm, con posibilidad de superarse de forma puntual. En estas provincias, la Nochebuena no será apta para mesas en patios o jardines.

En la Nochebuena, las tormentas eléctricas y ráfagas previstas obligan a evitar patios y jardines en varias provincias. Otras zonas con lluvias en Nochebuena Además de las provincias bajo alerta, durante la Nochebuena se prevén lluvias leves en San Luis capital, Santa Fe, Rosario, CABA, AMBA, Paraná, Resistencia, Ciudad de Corrientes, Ciudad de Formosa y Posadas, lo que también podría complicar las celebraciones al aire libre.