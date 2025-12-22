Presenta:

Canasta Navideña: cuánto cuesta armar la mesa de Nochebuena

MDZ constituyó dos canastas navideñas, una más económica y la otra más costosa, que incluyen productos dulces y bebidas alcohólicas.

Lucía Simoncelli

La canasta navideña aumentó significativamente Foto: Télam

Si bien la llegada de la Navidad está a unas pocas horas de distancia, algunas personas aún les falta hacer algunas compras para tener lista la cena del 24 a la noche, compartida con familia y amigos.

Para esto, muchos tienen en cuenta la famosa canasta navideña, compuesta por productos dulces y bebidas alcohólicas para brindar a las 00. MDZ constituyó dos canastas, una más económica y la otra más costosa, que incluyen budín, garrapiñada, pan dulce, turrón, mantecol, maní con chocolate, sidra y champagne.

Ambas canastas fueron hechas en base a los precios de una cadena de supermercados que está presente principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Estos son los precios de las canastas navideñas

La opción más económica de la canasta navideña cuesta $32.895 y esta constituida por:

  • Pan dulce: $3.650.
  • Garrapiñada: $1.230.
  • Turrón de maní: $1.850.
  • Mantecol: $6.195.
  • Budín: $2.680.
  • Maní con chocolate: $2.660.
  • Sidra: $5.900.
  • Espumante Extra Brut: $8.730.
Pan dulce, un clásico de la navidad.

Por otro lado, la canasta navideña más costosa tiene un valor de $84.670 y está compuesta por:

  • Pan dulce: $8.950.
  • Garrapiñada: $6.490.
  • Turrón: $6.310.
  • Mantecol: $6.195.
  • Budín: $4.400.
  • Maní con chocolate: $10.800.
  • Sidra: $19.425.
  • Espumante Extra Brut: $22.100.

