Canasta navideña 2025: aumento menor a la inflación general y compras con promociones

La canasta navideña en la Argentina registró un aumento del 27 por ciento respecto de 2024, lo que implica una baja interanual si se toma en cuenta la inflación del 30% proyectada por consultoras relevadas por el BCRA para todo el año, según un informe de la consultora Focus Market .

El costo de la decoración, en tanto, subió sólo un 12 por ciento, lo que habla de una fuerte caída en los precios debido al peso que la importación de este tipo de productos tiene. A pesar de ello, las promociones y los descuentos continúan definiendo el comportamiento de los consumidores.

El reporte señala que las variaciones son acotadas pero heterogéneas según el tipo de producto y su origen. “Acorde con la situación económica actual, la estabilidad relativa en los precios refleja presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio”, afirmó Damián Di Pace, director de Focus Market.

En el rubro alimenticio, los mayores incrementos se dieron en la torta española de frutos secos de 200 gramos (47 por ciento), el pan dulce con frutas de 400 gramos (44 por ciento) y el turrón blando de almendra de 200 gramos (38 por ciento). En el extremo opuesto, los productos con menores subas fueron el pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos (9 por ciento), las garrapiñadas de maní de 80 gramos (7 por ciento) y el champagne de 750 cc (1 por ciento).

En decoración, los pesebres de nueve piezas aumentaron 28 por ciento , los juegos de luces cálidas LED 27 por ciento y las guirnaldas verdes 18 por ciento. En cambio, algunos artículos bajaron su precio respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17 por ciento) y los sets de 24 adornos (-29 por ciento). El valor total de los ocho productos medidos pasó de $377.504 a $423.955.

La consultora destacó que dos de los tres productos con mayores aumentos son importados, lo que los vuelve más sensibles al tipo de cambio y a los costos logísticos. En cambio, en decoración la apertura del mercado moderó los precios de varias categorías.

Promociones y descuentos en auge

Sobre los hábitos de consumo, el 74 por ciento de los encuestados prioriza promociones y descuentos al momento de comprar, mientras que el 9 por ciento busca financiamiento en cuotas y el 7 por ciento aprovecha beneficios por pago con débito o QR.

Las compras se concentran en el corto plazo: el 44 por ciento empieza una semana antes, el 27 por ciento lo hace un mes antes y el 21 por ciento espera al fin de semana previo. Solo el 8 por ciento compra el 24 de diciembre. “La falta de sobrestockeo previo marca una diferencia con otros períodos inflacionarios. Con demanda débil y expectativas moderadas, empresas y consumidores evitan adelantarse”, explicó Di Pace.

En cuanto a las formas de pago, el 61 por ciento financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16 por ciento espera el aguinaldo y el 12 por ciento utiliza rendimientos de cuentas remuneradas. Para Di Pace, “las estrategias con descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y sostener el consumo en estas fiestas”.