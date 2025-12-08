Índice Arbolito 2025: cuánto cuesta armar el árbol de Navidad este año

Del árbol a las guirnaldas: cuánto sale armar el arbolito este año y qué opciones existen para todos los presupuestos.

La Navidad está cada vez más cerca. Es un día especial para disfrutar en familia, para quienes la celebran, y que viene acompañado de una ceremonia previa muy arraigada en la tradición argentina. Cada 8 de diciembre, durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, miles de hogares se preparan para armar el arbolito, un ritual que marca el inicio oficial de las fiestas.

Pero en un año atravesado por aumentos constantes, la pregunta inevitable vuelve a aparecer: ¿cuánto cuesta hoy armar el árbol de Navidad? Para muchos puede ser el primer arbolito; otros buscarán renovarlo, y también están quienes solo necesitan cambiar adornos, luces o sumar alguna decoración para la casa. Lo cierto es que los valores varían ampliamente según el tamaño del árbol, la calidad de los materiales y los combos que ofrecen los locales.

Imagen de WhatsApp 2025-12-06 a las 13.53.40_3446e8ca En un recorrido por distintos comercios se observaron precios muy dispares entre un árbol pequeño para una mesa ratona, los clásicos de 1,20 o 1,50 metros y los modelos grandes. A eso se suman las luces, guirnaldas, pelotitas y adornos de todo tipo que, dependiendo del diseño, pueden duplicar o triplicar el valor final. Así quedó conformado el Índice Arbolito 2025.