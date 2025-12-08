Índice Arbolito 2025: cuánto cuesta armar el árbol de Navidad este año
Del árbol a las guirnaldas: cuánto sale armar el arbolito este año y qué opciones existen para todos los presupuestos.
La Navidad está cada vez más cerca. Es un día especial para disfrutar en familia, para quienes la celebran, y que viene acompañado de una ceremonia previa muy arraigada en la tradición argentina. Cada 8 de diciembre, durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, miles de hogares se preparan para armar el arbolito, un ritual que marca el inicio oficial de las fiestas.
Pero en un año atravesado por aumentos constantes, la pregunta inevitable vuelve a aparecer: ¿cuánto cuesta hoy armar el árbol de Navidad? Para muchos puede ser el primer arbolito; otros buscarán renovarlo, y también están quienes solo necesitan cambiar adornos, luces o sumar alguna decoración para la casa. Lo cierto es que los valores varían ampliamente según el tamaño del árbol, la calidad de los materiales y los combos que ofrecen los locales.
Te Podría Interesar
En un recorrido por distintos comercios se observaron precios muy dispares entre un árbol pequeño para una mesa ratona, los clásicos de 1,20 o 1,50 metros y los modelos grandes. A eso se suman las luces, guirnaldas, pelotitas y adornos de todo tipo que, dependiendo del diseño, pueden duplicar o triplicar el valor final. Así quedó conformado el Índice Arbolito 2025.
Cuánto cuesta armar el arbolito en diciembre 2025
- Arbolito: De $12.000 a $45.000, según tamaño (modelos de mesa, 1,20 m, 1,50 m y grandes). Algunos llegan hasta los $100.000.
- Luces navideñas: De $4.500 a $6.500 las tradicionales. Modelos LED o de mayor extensión: hasta $30.000.
- Guirnaldas: Entre $1.500 y $2.500, según tamaño y diseño.
- Pelotitas (pack): Desde $3.500 (lisas) hasta $9.000 (decoradas). Packs grandes o especiales: $16.000 a $18.000.
- Estrella para la punta del árbol: De $2.500 a $4.000.
- Adornos para la casa: Los adornos pueden ir desde los $3.000 o $7.500 hasta casi $10.000 y $30.000, según tamaño y tipo de adorno. En el caso de las medias navideñas, rondan los $15.000.
Los presupuestos del Índice Arbolito
- Arbolito básico: Incluye un árbol pequeño, un pack económico de pelotitas, una guirnalda y luces tradicionales. Costo aproximado: entre $25.000 y $35.000.
- Arbolito intermedio: Pensado para un árbol de 1,20 o 1,50 metros, con luces LED, dos guirnaldas y adornos medianos. Costo aproximado: entre $55.000 y $80.000.
- Arbolito completo: Incluye un árbol grande, luces, guirnaldas, sets decorativos, estrella y adornos para la casa. Costo aproximado: entre $120.000 y $180.000.