Proyecto San Jorge: por dónde pasa la gran marcha de los ambientalistas

Todo indica que el martes en la mañana el Senado aprobará en el recinto la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge . En paralelo, grupos ambientalistas marchan desde Uspallata , y desde distintos puntos de Mendoza, para manifestarse en contra de la minería en la que han denominada: "Gesta libertadora por el agua".

Hace dos semanas, cuando el proyecto alcanzó media sanción en Diputados, las manifestaciones se hicieron sentir frente a la Legislatura y los días posteriores en los departamentos y en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza.

La marcha de los ambientalistas irá por la banquina en la ruta 7.

También partirán columnas de manifestantes de distintos puntos de la provincia para confluir mañana a la mañana en la Legislatura. Saldrán marchas desde: Lavalle, Zona Este, Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Valle de Uco, General Alvear y Marlargüe.

Asambleas por el agua, ambientalistas y vecinos de Mendoza convocan a la "Gesta libertadora por el agua" que partió esta mañana desde Uspallata.

La marcha pasará por La Fundición, el puente del río Mendoza, la zona de los túneles, al mediodía por Rocas Amarillas. En la tarde por Cerro Negro, la Curva de Guido y a las 18 en Puente Anderson. Cerca de las 21 llegará a Potrerillos, Cacheuta, Álvarez Condarco, Blanco Encalada y al amanecer a Luján de Cuyo. El plan es llegar el martes a las 10 el Ciudad de Mendoza.

gesta libertadora por el agua Los puntos de encuentro de la caravana que partió desde Uspallata.

"El pueblo vuelve a organizarse para defender lo más sagrado que tenemos: el agua. Las y los caminantes bajan desde Uspallata rumbo a Mendoza para decir no al saqueo y a la megaminería que amenaza nuestras montañas, nuestros ríos y nuestra vida", dice la convocatoria.

"Tu presencia importa. Tu apoyo sostiene. Esta lucha es de todas y todos. El agua no se negocia. El agua se defiende", agrega.

El martes 9 de diciembre será la gran convocatoria en la Ciudad de Mendoza:

9.30 en la Legislatura - Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento

19 en el kilómetro cero - San Martín y Peatonal Sarmiento

Marcha contra el proyecto San Jorge salió de Uspallata La marcha contra el proyecto San Jorge salió de Uspallata.

El reclamo

Los ambientalistas y asambleas por el agua se oponen al proyecto San Jorge y al paquete de leyes promineras en general. Los puntos y las explicaciones:

Fondo de Compensación Ambiental: reconocen que van a contaminar y que el Estado se hará cargo de su remediación.

Ley de Regalías: estableciendo un tope del 3% de regalías. Simplemente: .

Declaración de Impacto Ambiental del Distrito Malargüe Occidental 2: 27 nuevos proyectos de exploración de cobre.

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge: usando agua del arroyo El Tigre, en la naciente del río Mendoza.

Marcha legislatura martes Convocatoria para el martes 9 de diciembre.

Marcha pacífica

Además, los organizadores establecieron ciertas pautas de comportamiento entre los participantes para que la marcha sea pacífica.