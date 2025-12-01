El intendente de San Carlos afirma que la minería "no tiene licencia social" en su departamento

En declaraciones realizadas a MDZ Radio 105.5 FM, el intendente de San Carlos , Alejandro Morillas, reiteró su posición respecto a la minería en su departamento, basándose en la defensa del agua y la 7722 en un clima cada día más polémico alrededor del proyecto San Jorge .

El jefe comunal se expresó con contundencia en las últimas horas en redes sociales: “Buenos días queridos sancarlinos. Quiero dejar en claro que nosotros vamos a seguir defendiendo y estando del lado de la 7722. Creo que hemos sido claros desde el primer momento que en nuestro San Carlos no hay licencia social para llevar minería”.

Consultado sobre la intención del video difundido donde sostiene esta postura, Morillas explicó: “Hay algunas voces que confunden y nosotros no hemos cambiado en ningún momento el destino que queremos para nuestro San Carlos… ese video tiene que ver con eso”.

Al ser interrogado sobre un posible conflicto dentro de la alianza con el Gobierno provincial, que impulsa proyectos mineros, el intendente respondió: “Para nada, porque esto se ha hablado previamente y muy claramente, yo he hablado con el gobernador Cornejo varias veces sobre San Carlos y siempre he respetado la decisión de los sancarlinos”. Aseguró que su postura es conocida y respetada dentro del espacio de gobierno.

Morillas fue enfático en delimitar el alcance de sus declaraciones al departamento que gobierna: “Yo hablo de San Carlos, no hablo de otro lugar que no sea San Carlos… Yo no soy quién para meterme con otros intendentes que sí están decididos a hacerlo y tienen licencia social… cada territorio tiene la determinación de qué es lo que se lleva a cabo en él o no”.

Respecto a la Ley 7722, que regula el uso de sustancias químicas en la minería, el intendente afirmó: “Simplemente creo que es una ley que hay que protegerla, creo que es una ley que nos protege a todos los mendocinos”. Negó tener información sobre una posible modificación de la normativa.

Ante la pregunta sobre si entonces su postura era "antiminera", Morillas precisó: “No, yo no estoy en contra de la minería. Yo lo que quiero es que se respete la 7722 y que en San Carlos por ahora no hay licencia social para la minería. Es muy claro lo que yo estoy diciendo”. Y añadió: “Yo estoy en contra de que se modifique la 7722 y se haga otro tipo de minería. Y si no estoy a favor de la minería en mi departamento es porque no hay licencia social. Yo voy a acompañar el movimiento de mi gente”.