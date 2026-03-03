Vendimia 2026: la familia de Nuri Donnantuoni recibirá la corona que usó en 2005

Nuri Donnantuoni será el centro de un emotivo homenaje mañana en San Carlos . La Subsecretaría de Cultura le donará a la familia de la Reina Nacional de la Vendimia 2005 la corona departamental de la joven después de una exhaustiva restauración de la joya.

Nuri Donnantuoni fue reina de San Carlos y en el Acto Central fue elegida reina nacional. Se ganó el corazón del público por su sencillez y humildad. Diez años después, murió en un trágico accidente automovilístico.

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el miércoles a las 11 en la explanada de la intendencia de San Carlos, ubicada en la Villa Cabecera.

La querida Nuri Donnantuoni en las actividades de la Vendimia.

El acto será encabezado por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas. La parte central será la donación -a la familia de Nuri Donnantuoni - de la corona departamental que lució la soberana en 2005.

Según indicaron, la joya estuvo bajo la guarda de la Subsecretaría de Cultura durante seis años y tras un proceso de restauración integral será donada a la familia.

corona nuri donnantuoni La corona departamental que Nuri Donnantuoni usó en 2005. Subsecretaría de Cultura

Quién era Nuri Donnantuoni

La representante de San Carlos, Nuri Donnantuoni, fue proclamada Reina Nacional de la Vendimia en 2005, en un año que registró cifras récord de visitantes: casi 50.000 turistas que llegaron a Mendoza y más de 250.000 personas participaro de la Vía Blanca. Fue una de las reinas nacionales más queridas por los mendocinos. Había sido elegida por su carisma, sus conocimientos y su sencillez, luego de la fiesta “Vendimia de la Tierra Madre”.

El 11 de febrero de 2015, Nuri falleció trágicamente. El automóvil que conducía rumbo a San Carlos, su lugar de residencia, volcó en la ruta 40. Tenía 29 años y cursaba el segundo mes de embarazo. La noticia generó una profunda conmoción en toda la provincia.